João Fonseca vai à 1ª semi de ATP 500 após abandono de rival no 3º set

Brasileiro encara espanhol Jaume Munar neste sábado, a partir das 10h
Publicado em 24/10/2025 - 17:02
Rio de Janeiro
João Fonseca vence estreia no Masters 1000 de Madri contra o dinamarques Emer Moller, por 6/2 e 6/3
O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, avançou pela primeira vez na carreira às semifinais de um torneio ATP 500. Nesta sexta-feira (24), na Basileia (Suiça), o carioca fez uma partida de recuperação, após perder o primeiro set (3/6) contra o canadense Denis Shapovalov, ex-top 10 mundial. Fonseca reagiu e empatou o jogo, devolvendo o 6/3 na segunda parcial, e liderava por 4 a 1 o terceiro e decisivo set, quando o adversário desistiu do jogo, por conta de uma lesão no joelho direito.  

Atual 46º no ranking mundial, Fonseca volta à quadra neste sábado (25), a partir das 10h (horário de Brasília), contra o espanhol Jaume Munar (42º), para buscar um vaga na final. A outra semi será entre o francês Ugo Humbert e o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, a partir de meio-dia.

Com o resultado de hoje, o carioca deve subir para a inédita 39ª posição na próxima atualização do ranking da Associação dos Profissionais do Tênis (ATP), na segunda-feira (27). Fonseca, que iniciou 2025 na 145ºª colocação, teve a melhor colocação do ano em setembro, quando ocupou o 42ª lugar.

Esta será a segunda semifinal de Fonseca no circuito de tênis profissional. A primeira foi em fevereiro, no ATP 250 de Buenos Aires, em que foi campeão na sequência.

Luisa Stefani vai semi de duplas no WTA de Tóquio

A sexta-feira (24) também foi de classificação do tênis brasileiro às semifinais de duplas do WTA 500 de Tóquio (Japão). Ao lado da húngara Time Babos, a paulista Luisa Stefani derrotou a ex-parceira Gabriela Dabrorwski (Canadá), que jogou com norte-americana Sofia Kenin. A dupla da paulista ganhou por 2 sets a 1 (7/5, 2/6 e 10-8) e disputará a semi na madrugada deste sábado (25). A competição em Tóquio é a última de Stefani e Babos antes do WTA Finals, em Riad (Arábia Saudita), de 1º a 8 de novembro.  

Luisa Stefani avança às semifinais do WTA 500 de Tóquio, em 24/10/2025
Nas semifinais do WTA 500 de Tóquio, Stefani (foto) e Babos terão pela frente a dupla favorita ao título, formada pela norte-americana Taylor Townsend e a australiana Ellen Perez. Jogo ocorrerá a partir das 4h30 deste sábado (25).- Divulgação/AUX Ningbo Open

“Foi um jogo duro. No primeiro set voltamos de uma quebra abaixo, aproveitamos alguns erros delas nos games de saque e terminamos jogando muito bem. Já no segundo, tivemos alguns games próximos que elas jogaram melhor e aproveitaram o momento para fechar com margem. O super tiebreak foi parelho, mas mantivemos a intenção agressiva no início dos pontos, do começo ao fim, e foi crucial para ganhar o jogo no detalhe", analisou a brasileira após a classificação.

Para chegar à final, Stefani e Babos terão pela frente a dupla favorita ao título, formada pela norte-americana Taylor Townsend e a australiana Ellen Perez. A partir está programada para começar a partir das 4h30 (horário de Brasília) deste sábado (25).

Cláudia Soares Rodrigues
