logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

João Fonseca vence estreia contra atual campeão do ATP 500 da Basileia

Brasileiro volta à quadra às 14h desta quarta contra tcheco Mensik
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 19:01
Rio de Janeiro
João Fonseca durante partida do Aberto da Itália 08/05/2025 REUTERS/Yves Herman
© Reuters/Yves Herman/Proibida reprodução

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, desbancou o atual campeão do ATP 500 da Basileia, o francês Giovanni Perricard, na estreia da disputa de simples da edição deste ano do torneio. Atual número 46 do mundo, o carioca avançou às oitavas de final com vitória sobre Perricard (33º no ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (6) e 6/3.

O próximo duelo será nesta quarta (22), a partir das 14h (horário de Brasília). O adversário de Fonseca será o tcheco Jakub Mensik (19º no ranking), também de 19 anos. No ano passado, os dois se enfrentaram pela primeira vez nas quartas de final do Next Gen Finals, com vitória de Fonseca 3 sets a 2. Na ocasião, o carioca venceu outros dos jogos e faturou o título.  

João Fonseca deixou a quadra satisfeito com seu desempenho diante de Perricard, conhecido por ser um ótimo sacador.  

“Jogo complicado, difícil, pouco ritmo, adversário é um excelente jogador, difícil de devolver, ler o saque, muito rápido”, analisou o carioca. “Mentalidade hoje foi muito boa. Fui muito bem no tie-break do primeiro set, no segundo quebrei rápido. Foi importante para liquidar o jogo e me manter no serviço. Jogo duro e estou feliz com a vitória”, concluiu.

O triunfo de Fonseca nesta terça (21) ocorreu no dia seguinte à estreia dele na disputa de duplas, ao lado do gaúcho Rafael Matos. A parceria Amarelinha saiu na frente contra os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, mas acabou levando a virada, após uma batalha de 2h06min de partida. A dupla francesa, ex-líder do ranking mundial de duplas, assegurou a vitória por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2), 7/6 (6) e 11/9.

Após o ATP da Basileia, Fonseca tem presença confirmada no Masters 1000 de Paris (27 de outubro a 2 de novembro) e no ATP 250 de Atenas (2 a 8 de novembro).

Relacionadas
Artistic Gymnastics - 2025 World Artistic Gymnastics Championships - Women's Artistic Gymnastics - Qualifications - Indonesia Arena, Jakarta, Indonesia - October 21, 2025 Brazil's Flavia Saraiva in action during her balance beam exercise REUTERS/Jennifer Lorenzini
Flávia Saraiva vai à final da trave no Mundial de Ginástica Artística
São Paulo (SP), 25/06/2025 - DR com Demori recebe o jornalista Flavio Gomes . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Jornalista esportivo Flavio Gomes é entrevistado hoje no DR com Demori
Rosana Augusto é contratada como técnica do time feminino do Palmeiras em 20/10/2025
Após deixar Flamengo, Rosana Augusto assume time feminino do Palmeiras
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca ATP 500 da Basileia Oitavas de Final 19 anos Next Gen Finals
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva
ter, 21/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política Senado aprova incentivo ao diagnóstico de autismo em adultos e idosos
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF) 22/12/2024 - Desabamento da ponte em rodovia federal que liga Aguiarnópolis a Estreito e determina força-tarefa para o local. Foto: Bombeiros Militar/Governo do Tocantins
Meio Ambiente Carreta é retirada do Rio Tocantins dez meses após colapso da Ponte JK
ter, 21/10/2025 - 19:12
Sabrina Custódia, Mundial, ciclismo de pista
Esportes Sabrina Custódia conquista prata e fecha Mundial com quatro medalhas
ter, 21/10/2025 - 19:07
João Fonseca durante partida do Aberto da Itália 08/05/2025 REUTERS/Yves Herman
Esportes João Fonseca vence estreia contra atual campeão do ATP 500 da Basileia
ter, 21/10/2025 - 19:01
Ver mais seta para baixo