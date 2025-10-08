logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa

Remadoras da equipe Reamar dividiram experiências com jovens
Verônica Dalcanal - Repórter da EBC
Publicado em 08/10/2025 - 19:45
Natal
jubs, reamar
© Divulgação/CBDU/Direitos Reservados

A conscientização sobre o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama foram temas de uma conversa com os estudantes no palco principal do Boulevard dos Atletas, no Centro de Convenções de Natal, nesta quarta-feira (8) durante os Jogos Universitários Brasileiros, que estão sendo realizados até o dia 18 de outubro na capital do Rio Grande do Norte. O evento faz parte do CBDU social, um programa institucional não-esportivo da Confederação de Desporto Universitário (CBDU) que tem como objetivo transformar o esporte universitário em uma ferramenta de impacto social. O encontro contou com a participação de remadoras da equipe Reamar, um grupo de mulheres de Natal ligado ao movimento Remadoras Rosa do Brasil, com mulheres que enfrentaram ou ainda enfrentam o câncer de mama.

A professora Carla Alves, uma das remadoras fundadoras do grupo Reamar, participou do evento no Boulevard dos Atletas, compartilhando que conheceu o movimento Remadoras Rosa do Brasil em 2022, quando recebeu alta após seis anos de tratamento contra o câncer de mama: “Foi uma descoberta. Isso acontece com muitas de nós. Não imaginávamos que poderíamos praticar uma modalidade que exigisse tanto dos nossos membros superiores, que é a parte mais atingida [pelo câncer]. Foi uma surpresa muito grande e foi uma transformação saber que podemos praticar esta modalidade”.

A dona de casa Maria da Conceição Nascimento também esteve com os jovens nos Jubs para dividir experiências e contar um pouco da sua história. Ela se curou do câncer em 2022, mas teve uma recidiva (retorno da doença) este ano, o que a obrigou a retirar a mama inteira. Agora ela espera a liberação dos médicos para poder começar a remar. “A indicação é fazer primeiro exercício, fisioterapia e, quando o músculo estiver fortalecido, começar a remar”, afirma.

Maria da Conceição começou a participar da equipe Reamar no último sábado (4) e já gostou da experiência. “Nem todas as vezes estamos 100%, e, às vezes, quando estamos um pouco decaídas, temos uma amiga que chega com uma palavra amiga, com um carinho, com um conforto. Então isso é muito bom para nós”, declara Maria da Conceição.

Segundo a coordenadora do CBDU social, Elaine Morellato, o evento também atua na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. “Sou uma sobrevivente do câncer de mama. Essa é uma pauta muito sensível para mim, e as nossas camisas, de toda a equipe de trabalho, tem a marca do Outubro Rosa”, declarou. O encontro com as remadoras será repetido na próxima quarta-feira (15), oportunidade na qual será realizada mais uma rodada de conversa sobre o tema.

Relacionadas
jubs, natal
Jogos Universitários Brasileiros chegam ao Rio Grande do Norte
Cerca de 5 mil atletas estão em Brasília para os seis dias dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs).
Brasília: edição 2022 dos Jogos Universitários Brasileiros é encerrada
copinha, feminina
Sorteio no Pacaembu define sedes e grupos da terceira Copinha Feminina
Edição:
Fábio Lisboa
esportes jubs Outubro Rosa Jogos Universitários Brasileiros Natal Rio Grande do Norte câncer de mama
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
jubs, reamar
Esportes Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa
qua, 08/10/2025 - 19:45
Prédio, Congresso Nacional
Política CCJ do Senado aprova pena maior para exploração sexual de crianças
qua, 08/10/2025 - 19:43
Luisa Stefani e Timea Babos - WTA 1000 de Wuhan 2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals
qua, 08/10/2025 - 19:37
Placas de energia solar instaladas para gerar eletricidade
Meio Ambiente Terceiro leilão do Eco Invest Brasil terá proteção a capital externo
qua, 08/10/2025 - 19:36
Brasília - 08/10/2025 - Parlamentares de oposição comemoram a retirada de votação da (MP 1.303/2025). Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
qua, 08/10/2025 - 19:31
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
qua, 08/10/2025 - 19:16
Ver mais seta para baixo