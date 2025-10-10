Jubs: com cadeiras vazias, campanha lembra vítimas de feminicídio

Os jovens que chegaram ao Boulevard dos Atletas dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) nesta sexta-feira (10) se depararam com um novo cenário. Cadeiras vermelhas espalhadas pelo espaço exibiam a frase: “esta cadeira está vazia pois uma mulher que poderia estar estudando foi vítima de feminicídio”. Os objetos lembram o Dia Nacional de Combate à violência contra a Mulher e são mais uma das ações realizadas com estudantes e visitantes no principal ponto de encontro dos Jubs, o Boulevard dos Atletas, localizado no Centro de Convenções de Natal e que funcionará até o encerramento da competição, em 18 de outubro.

As cadeiras fazem parte de um projeto maior da Ser Educacional, empresa mantenedora das universidades Uninassau, Unama, Uninorte, Uni7, Unifal e UNG. O Programa Ser Mulher tem como objetivo alertar a comunidade acadêmica sobre o feminicídio. Para isso, espalhou cadeiras, como as que estão em exibição nos Jubs de Natal, nas salas de aula da empresa. Além da frase destacada, as cadeiras têm um QR Code que dá acesso a uma cartilha informativa sobre violência contra a mulher e os principais canais de denúncia.

Segundo a gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional, Adriane Mendes, trazer o projeto para o Jubs foi um gesto simbólico e necessário: “O esporte universitário é um espaço de vida, de sonho e de convivência, mas também é um espaço de reflexão e empatia. Essa cadeira vazia representa mulheres que não estão mais aqui por causa da violência de gênero, mas também simboliza o nosso compromisso de não nos silenciarmos diante dessa realidade”.

“O esporte é um lugar de diálogo, respeito e transformação, por isso reafirmamos que o esporte educa, acolhe e também salva vidas. Cada cadeira vazia é um convite à responsabilidade coletiva de ocupar o nosso lugar na luta pela vida das mulheres de nossa sociedade”, completa Adriane.



Além do projeto cadeira vazia, o Programa Ser Mulher realiza outras ações. Entre elas a oferta de bolsas de graduação digital para mulheres vítimas de violência doméstica, apoio psicológico e atendimento jurídico para as vítimas em clínicas-escolas de psicologia e nos núcleos de práticas jurídicas das unidades.

Também nesta sexta-feira foi entregue a primeira parte das doações de absorventes arrecadados pelos participantes dos Jubs. Segundo a coordenadora do CBDU Social, Elaine Morellato, foram 28.150 unidades entregues para três escolas de Natal. Porém, a campanha de arrecadação ainda vai continuar na próxima semana. “Além de receber, a gente faz chegar a quem mais precisa”, afirma. A segunda entrega de absorventes será realizada no dia 17 de outubro.