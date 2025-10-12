Judocas brasileiras levam 4 medalhas no 1º dia do Grand Prix de Lima
A delegação brasileira feminina de judô emplacou quatro pódios, com direito a dobradinha ouro e prata, na abertura do Grand Prix de Judô em Lima (Peru. Na categoria até 52 quilos, Jéssica Pereira foi campeã na noite de sábado (11) ao vencer Gabriela Conceição, em final 100% nacional. Nos 57 kg, Jéssica Lima e Shirlen Nascimento levaram um bronze cada. A competição vai até segunda-feira (13), com transmissão ao vivo das lutas classificatórias na Judo TV a partir de 12h30 (horário de Brasília), e das finais no canal do Time Brasil no YouTube a partir das 19h.
O Brasil conta com 24 judocas em Lima (metade em cada gênero), entre eles atletas medalhistas olímpicos como Rafaela Silva (63 kg), Daniel Cargnin, Guilherme Schimidt e William Lima. Prata nos Jogos de Paris, Willian volta a competir após um ano afastado dos tatames. É a maior delegação brasileira em um evento internacional este ano.
Na luta pelo ouro nos 52 kg, a carioca Jéssica Pereira arrancou a vitória ao desferir um yuko contra a compatriota Gabriela Conceição, encerrando a disputa em pouco mais de um minuto.
“Muito feliz por ter conquistado a medalha de ouro! Essa vitória representa não apenas o resultado de uma competição, mas também de muita dedicação, superação e força. Lutei com o coração e dei o meu melhor em cada momento”, disse Jéssica em publicação no Instagram.
Bronze no Mundial de Budapeste (Hungria) em junho, Shirlen Nascimento sofreu revés na estreia nas quartas de final contra a francesa Amandine Buchard (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024). Na sequência ela derrotou por ippon duas israelenses para assegurar o bronze.
O caminho da paulista Jéssica Lima no Grand Prix de Lima começou com vitória de virada contra a polonesa Karolina Siennicka nas oitavas. Na sequência, ela bateu a a israelense Hili Zakroisky com ippon. Já na semifinal, Jéssica também foi superada pela francês Buchard, que já derrotara Shirlen Nascimento. Na luta pelo bronze, Jéssica venceu a britânica Acelya Toprak.
Brasileiros no Grand Prix de Lima*
Domingo (12)
63kg feminino: Nauana Silva (11ª do ranking mundial), Rafaela Silva (18ª)
-70kg feminino: Luana Carvalho (26ª), Ellen Froner (56ª)
-73kg masculino: Daniel Cargnin (11º), Willian Lima (sem ranking)
-81kg masculino: Gabriel Falcão (25º) do ranking), Pedro Medeiros (167º)
Segunda (13)
-78kg feminino: Karol Gimenes (20ª), Beatriz Freitas (2ª )
+78kg feminino: Giovanna Santos (58ª ), Kátia Alves (106ª)
-90kg masculino: Rafael Macedo (5º), Guilherme Schimidt (sem ranking)
-100kg masculino: Leonardo Gonçalves (4º), Giovani Ferreira (sem ranking)
+100kg masculino: Rafael Buzacarini (50º), Lucas Lima (90º)
* Preliminares a partir das 12h (Judo TV) e Finais a partir das 19h no canal Time Brasil no YouTube.