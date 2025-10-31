logo ebc
Lanús enfrentará o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana

Decisão da competição será disputada em 22 de novembro
Publicado em 30/10/2025 - 21:08
Rio de Janeiro
© Reuters/Rodrigo Valle/Direitos Reservados

O Atlético-MG conheceu na noite desta quinta-feira (30) o seu adversário na decisão da Copa Sul-Americana. Jogando no estádio La Fortaleza, o Lanús (Argentina) derrotou o Universidad de Chile (Chile) por 1 a 0, gol do atacante Rodrigo Castillo, e se garantiu na final da competição.

Agora o Galo e o time argentino disputarão a decisão da Sul-Americana no dia 22 de novembro (um sábado) em Assunção (Paraguai).

O Atlético-MG conquistou a vaga na final da competição após derrotar o Independiente del Valle (Equador) pelo placar de 3 a 1 na noite da última terça-feira (28) em Belo Horizonte.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa Sul-Americana Atlético-MG Lanús Universidad de Chile
Ver mais seta para baixo