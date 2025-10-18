logo ebc
Libertadores: Corinthians faz história com tricampeonato consecutivo

Brabas do Timão são perfeitas nos pênaltis e garantem título
Publicado em 18/10/2025 - 18:58
Rio de Janeiro
corinthians, libertadores feminina
O Corinthians conquistou o título da edição 2025 da Copa Libertadores de futebol feminino após derrotar o Deportivo Cali (Colômbia) pelo placar de 5 a 3 nas penalidades máximas (após empate de 0 a 0 no tempo regulamentar), na noite deste sábado (18) no estádio Florencio Sola, em Banfield (Argentina).

Desta formas as Brabas do Timão chegaram à sexta conquista na história da competição (2017, 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025), sendo que três vieram de forma consecutiva (feito nunca antes alcançado por uma equipe brasileira, masculina ou feminina, na história do torneio).

Gol anulado

A equipe comandada pelo técnico Lucas Piccinato teve muitas dificuldades de criar oportunidades na primeira etapa diante de um adversário que se aplicou muito na marcação e que ofereceu poucos espaços para o ataque das Brabas.

A primeira oportunidade clara do Corinthians foi criada aos 13 minutos, quando a zagueira Érika acertou cabeçada forte que parou em boa defesa de Agudelo. A goleira do Deportivo Cali voltou a trabalhar novamente aos 21 minutos, em chute muito forte de Duda Sampaio.

Porém, a melhor oportunidade da equipe brasileira foi criada já aos 45 minutos, quando a bola foi levantada na área e Érika aproveitou para mandar para o fundo da rede. Mas a juíza da partida acabou anulando o lance, com auxílio do VAR (árbitra de vídeo), por causa de posição irregular de Vic Albuquerque no lance.

Decisão nos pênaltis

Na etapa final o Deportivo Cali diminuiu sua intensidade e passou a dar mais espaços para o Corinthians, que passou a se impor por meio de sua qualidade técnica. Logo aos 10 minutos, a equipe comandada por Lucas Piccinato chegou com muito perigo em chute da lateral Tamires de dentro da área. Três minutos depois quem deu trabalho para a goleira Agudelo foi a atacante Jaque Ribeiro, que havia acabado de entrar no lugar de Gisela Robledo.

No entanto, as Brabas também diminuíram a rotação e a equipe colombiana também passou a encontrar espaços e obrigou a goleira Nicole a trabalhar em chute de dentro da área de Cobos (aos 17 minutos) e em tentativa de finalização de Aponzá (aos 21).

Aos 34 minutos o Corinthians viveu seu momento mais complicado no confronto, quando o Deportivo Cali quase marcou em cobrança de escanteio muito fechado de Ibargüen, que só não foi para o fundo do gol por causa de corte em cima da linha de Jaque Ribeiro.

Porém, a igualdade no marcador permaneceu até o apito final, o que levou a final à disputa de pênaltis. Nas penalidades máximas, as corinthianas Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Jhonson foram perfeitas, enquanto Ibargüen mandou uma bola no travessão, o que levou à vitória de 5 a 4 das Brabas.

3º lugar da Ferroviária

O sábado de vitórias de equipes brasileiras na competição começou mais cedo. Também jogando no Florencio Sola, a Ferroviária garantiu a terceira posição da Libertadores Feminina após derrotar o Colo-Colo por 1 a 0. O único gol do confronto foi marcado pela lateral Kati.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino libertadores feminina ferroviária Corinthians brabas do timão Guerreiras Grenás Conmebol deportivo cali
