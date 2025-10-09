logo ebc
Libertadores Feminina: Corinthians vence Santa Fe e se classifica

São Paulo fica no empate de 0 a 0 com o Boca Juniors
Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 22:10
Rio de Janeiro
O Corinthians derrotou o Santa Fe (Colômbia) pelo placar de 1 a 0, na noite desta quarta-feira (8) no estádio Florencio Sola, em Buenos Aires (Argentina), para garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores Feminina como líder do Grupo A da competição continental.

Desta forma, as Brabas do Timão evitaram um encontro com a Ferroviária na próxima fase da Libertadores. O próximo adversário do Corinthians é o Boca Juniors (Argentina), em confronto que será realizado no próximo sábado (11).

Apesar de garantir a vitória com um gol de cabeça de Gabi Zanotti logo aos 11 minutos do primeiro tempo, as Brabas do Timão não tiveram facilidades diante das colombianas, e tiveram que esforçar muito para segurar a vantagem até o apito final.

Quem também segue em frente na Libertadores como líder de sua chave é a Ferroviária. As Guerreiras Grenás conseguiram ficar na primeira posição do Grupo B após ficarem no 0 a 0 com o Boca Juniors nesta quarta no estádio Florencio Sola. Nas quartas de final o time de Araraquara mede forças com o Independiente Dragonas (Equador).

