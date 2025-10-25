Lionel Messi renova contrato com Inter Miami até 2028

Craque argentino foi o artilheiro da MSL, com 29 gols

Lionel Messi renovou seu contrato com o Inter Miami até 2028, anunciou na última quinta-feira (23) o clube da MLS, em impulso para a liga norte-americana, que continuará a contar com o craque argentino.

Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, havia dito anteriormente que o Inter Miami seria seu último clube, mas o jogador de 38 anos não deu nenhuma dica sobre sua possível aposentadoria, dizendo que a idade não seria um fator.

“Nossa visão era trazer os melhores jogadores para o Inter Miami e para esta cidade, e foi exatamente isso que fizemos”, disse o ex-jogador e coproprietário do Inter Miami, David Beckham, em um comunicado.

“Ele [Messi] continua tão comprometido como sempre foi e ainda quer vencer”, acrescentou.

Messi, vencedor da Copa do Mundo de 2022 com a Argentina, liderou a liga em gols (29) nesta temporada, quando o Inter Miami terminou em terceiro lugar na Conferência Leste. O time enfrentará o Nashville SC na primeira rodada dos playoffs da MLS Cup, que começou nesta sexta-feira (24).

O argentino foi nomeado um dos cinco finalistas para o prêmio de MVP (jogador mais valioso) da liga.

Messi despertou um novo interesse na MLS quando assinou contrato com o Inter Miami em 2023, em um momento crítico para o esporte na América do Norte, com Canadá, México e Estados Unidos a caminho de sediar a Copa do Mundo no próximo ano.

A avaliação do Miami dobrou desde 2022 para US$ 1,2 bilhão, de acordo com a Forbes, que colocou a equipe como a segunda mais valiosa da MLS no início deste ano.

