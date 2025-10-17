Liverpool não terá Alisson em clássico contra Manchester United

Em momento crítico na Premier League, Reds entram em campo no domingo

O Liverpool não contará com o goleiro titular Alisson Becker quando receber o arquirrival Manchester United pela Premier League no domingo (19), aumentando a pressão sobre o técnico Arne Slot, já que sua equipe tenta quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas.

"Ele não jogará e também não jogará na próxima semana", disse Slot aos repórteres na sexta-feira (17). "Alisson, ele não está treinando. É muito difícil dizer [quando ele voltará] porque a fase final da reabilitação pode trazer pontos positivos e negativos."

Giorgi Mamardashvili substituiu Alisson na derrota por 2 a 1 para o Chelsea na Premier League antes do intervalo para as partida entre seleções.

O meio-campista Ryan Gravenberch está "completamente em forma", depois de ter sofrido uma distensão no tendão, enquanto o zagueiro Ibrahima Konate deve treinar nesta sexta-feira após um problema na coxa.

A ausência de Alisson devido a uma lesão no tendão, sofrida na derrota por 1 a 0 para o Galatasaray na Liga dos Campeões no mês passado, chega em um momento crítico para os Reds, que têm tido dificuldades para converter atuações em pontos nas últimas semanas.

Slot reconheceu as pequenas margens que definiram os recentes reveses do Liverpool, mas insistiu que sua equipe precisa superá-las.

"Jogamos 10 [jogos em todas as competições], vencemos sete e perdemos três. As três derrotas foram por uma margem pequena", disse Slot.

"Mas, como sempre digo, não devemos depender dessas margens. Os resultados não mentem, se você perde três vezes seguidas, precisa melhorar. Estamos cientes disso e temos de reagir."

O confronto de domingo (19) contra o rival United em Anfield promete ser um jogo de alto nível, com ambas as equipes querendo um resultado para estabilizar suas temporadas.

O Liverpool, atual campeão inglês, está na segunda posição, um ponto atrás do Arsenal após sete jogos, enquanto o United está em 10º lugar, mas animado por uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Sunderland antes do intervalo para os jogos das seleções.

"Estou ansioso por todos os jogos da Premier League, mas talvez mais pelo jogo contra o Man United, porque sei o quanto ele é especial", disse o técnico do Liverpool.

"Sabemos que é o jogo que talvez seja mais assistido em todo o mundo. É um jogo em que temos de dar o nosso melhor, porque, na minha opinião, o United teve um início de temporada melhor do que a tabela do campeonato sugere."

