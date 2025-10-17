logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Liverpool não terá Alisson em clássico contra Manchester United

Em momento crítico na Premier League, Reds entram em campo no domingo
Lori Ewing*
Publicado em 17/10/2025 - 12:51
Manchester (Inglaterra)
Alisson durante partida do Liverpool contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões 30/09/2025 REUTERS/Umit Bektas
© Reuters/Umit Bektas/Proibida reprodução
Reuters

O Liverpool não contará com o goleiro titular Alisson Becker quando receber o arquirrival Manchester United pela Premier League no domingo (19), aumentando a pressão sobre o técnico Arne Slot, já que sua equipe tenta quebrar uma sequência de três derrotas consecutivas.

"Ele não jogará e também não jogará na próxima semana", disse Slot aos repórteres na sexta-feira (17). "Alisson, ele não está treinando. É muito difícil dizer [quando ele voltará] porque a fase final da reabilitação pode trazer pontos positivos e negativos."

Giorgi Mamardashvili substituiu Alisson na derrota por 2 a 1 para o Chelsea na Premier League antes do intervalo para as partida entre seleções.

O meio-campista Ryan Gravenberch está "completamente em forma", depois de ter sofrido uma distensão no tendão, enquanto o zagueiro Ibrahima Konate deve treinar nesta sexta-feira após um problema na coxa.

A ausência de Alisson devido a uma lesão no tendão, sofrida na derrota por 1 a 0 para o Galatasaray na Liga dos Campeões no mês passado, chega em um momento crítico para os Reds, que têm tido dificuldades para converter atuações em pontos nas últimas semanas.

Soccer Football - UEFA Champions League - Galatasaray v Liverpool - Rams Park, Istanbul, Turkey - September 30, 2025 Liverpool's Alisson Becker walks off the pitch after being substituted following an injury REUTERS/Umit Bektas
Embora fora da última lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o goleiro Alisson é titular na Amarelinha comandada pelo do técnico Carlo Ancelotti - Reuters/Umit Bektas/Proibida reprodução

Slot reconheceu as pequenas margens que definiram os recentes reveses do Liverpool, mas insistiu que sua equipe precisa superá-las.

"Jogamos 10 [jogos em todas as competições], vencemos sete e perdemos três. As três derrotas foram por uma margem pequena", disse Slot.

"Mas, como sempre digo, não devemos depender dessas margens. Os resultados não mentem, se você perde três vezes seguidas, precisa melhorar. Estamos cientes disso e temos de reagir."

O confronto de domingo (19) contra o rival United em Anfield promete ser um jogo de alto nível, com ambas as equipes querendo um resultado para estabilizar suas temporadas.

O Liverpool, atual campeão inglês, está na segunda posição, um ponto atrás do Arsenal após sete jogos, enquanto o United está em 10º lugar, mas animado por uma vitória em casa por 2 a 0 sobre o Sunderland antes do intervalo para os jogos das seleções.

"Estou ansioso por todos os jogos da Premier League, mas talvez mais pelo jogo contra o Man United, porque sei o quanto ele é especial", disse o técnico do Liverpool.

"Sabemos que é o jogo que talvez seja mais assistido em todo o mundo. É um jogo em que temos de dar o nosso melhor, porque, na minha opinião, o United teve um início de temporada melhor do que a tabela do campeonato sugere."

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
bahia, vitória, brasileiro
Vitória derrota Bahia e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento
meia maratona do cristo
Carioca aproveita prova de rua para visitar o Cristo pela primeira vez
Placa de promoção da Copa do Mundo em 2026 em estação de metrô recém-inaugurada no Aeroporto Internacional de Los Angeles 22/08/2025 REUTERS/David Swanson
Mais de 1 milhão de ingressos para Copa são adquiridos em pré-venda
Liverpool Alisson goleiro Premier League Manchester United seleção brasileira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cavalcante (GO), 13/10/2025 - Incêndio florestal na Chapada dos Veadeiros. Foto: Mayandi Inzaulgarat/ICMBio
Meio Ambiente Raios provocam novo foco de incêndio na Chapada dos Veadeiros
sex, 17/10/2025 - 12:52
Alisson durante partida do Liverpool contra o Galatasaray pela Liga dos Campeões 30/09/2025 REUTERS/Umit Bektas
Esportes Liverpool não terá Alisson em clássico contra Manchester United
sex, 17/10/2025 - 12:51
Rio de Janeiro (RJ), 20/08/2025 - Estudo aponta condições precárias em centros de acolhimento no Rio. Foto: Rede Abrigo/Divulgação
Geral Cai tempo de acolhimento de crianças no estado do Rio
sex, 17/10/2025 - 11:51
Brasília (DF), 16/10/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de encontro do PC do B. Foto: Murilo Nascimento/PC do B
Política Lula defende que “nenhum presidente” deve dar palpite sobre Venezuela
sex, 17/10/2025 - 11:27
Coronel Michael Randrianirina toma posse em Madagascar 17/10/2025 REUTERS/Siphiwe Sibeko
Internacional Líder do golpe de Estado em Madagascar toma posse como presidente
sex, 17/10/2025 - 11:09
Brasília (DF), 03/10/2025 - Operação conjunta de órgãos do GDF para fiscalização de distribuidoras de bebidas alcoólicas. ler menos por Secretaria de Saúde do Distrito Federal Fotos: Sandro Araújo/Agência Saúde DF
Saúde Polícia de SP faz nova operação contra falsificadores de bebidas
sex, 17/10/2025 - 10:22
Ver mais seta para baixo