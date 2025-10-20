Luisa Stefani retorna ao top 20 e comemora inédita vaga no Finals

Pela primeira vez na carreira, a tenista paulista Luisa Stefani disputará o WTA Finals, competição que reúne as oito melhores duplas da temporada. Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira se classificou com os pontos obtidos no vice-campeonato do WTA 500 de Ningbo (China), encerrado no último domingo (19). Na decisão do título, Stefani e Nabos foram superadas pela dupla da norte-americana Nicole Melichar-Martinez com a russa Liudmila Samsonova, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7 e 6/4 (10-8).

A WTA confirmou nesta segunda (20) que a parceria Stefani e Babos é a sétima melhor de 2025. O Finals ocorrerá entre 1º e 8 de novembro, em Riad (Arábia Saudita). Está será a segunda participação do Brasil na competição – a primeira foi em 2022, com a dupla de Beatriz Haddad Maia com a cazaque Danilina.

Qualification confirmed ✅



Timea Babos and Luisa Stefani have locked in their qualification for the #WTAFinalsRiyadh through the PIF Race to the WTA Finals!



Four finals in 2025, including winning runs in Linz and Strasbourg, have ensured they’ll be on court to contest the WTA… pic.twitter.com/yQMvv3HY2A — wta (@WTA) October 20, 2025

Este ano, a dupla de Stefani foi campeã do WTA 250 Open, na capital paulista, e de outros dois WTA 500 - Linz (Áustria) e Estrasburgo (França).

"Super feliz de conquistar a vaga para o Finals. Era um dos meus maiores objetivos do ano, então fico ainda mais orgulhosa dessa temporada e de ter a oportunidade de fechar com chave de ouro em Riad entre as oito melhores duplas do mundo", festejou Stefani.

A paulista de 28 anos, tem muito a comemorar. Ela subiu da 22ª para 17ª posição no ranking mundial de duplas, atualizado nesta segunda (20). Primeira medalhista olímpica do tênis brasileiro, ao lado de Laura Pigossi nos Jogos de Tóquio, Stefani faz parte da equipe brasileira que disputará os playoffs da Billie Jean King Cup, maior torneio de tênis feminino entre nações, nos dias 15 e 16 de novembro, em Hobart Hobart (Austrália).

Duplas classificadas para o WTA Finals 2025

1ª - Sara Errani (Itália) e Jasmine Paolini (Itália)– quatro títulos, entre eles Roland Garros

2ª - Taylor Townsend (EUA) e Katerina Siniaková (República Tcheca) - três títulos, entre eles o Aberto da Austrália

3ª - Gabriela Dabrowski (Canadá) e Erin Routliffe (Nova Zelândia) – três títulos, entre eles o US Open

4ª - Elise Mertens (Bélgica) e Veronika Kudermetova (Rússia) – título de Wimbledon

5ª - Diana Shnaider e Mirra Andreeva – dois títulos

6ª - Su-wei Hsieh (Taiwan) e Jelena Ostapenko (Letônia) – vice-campeãs de três torneios, entre eles Aberto da Austrália e Wimbledon

7ª - Timea Babos (Hungria) e Luisa Stefani (Brasil) – três títulos e vice-campeãs do WTA de Ningbo

8ª - Asia Muhammad (EUA) e Demi Schuurs (Holanda) – dois títulos