Esportes

Luisa Stefani vence WTA 500 de Tóquio e leva 4º título na temporada

Paulista subirá uma posição no ranking mundial
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 26/10/2025 - 14:46
São Paulo
Tóquio, 26/10/2025 - Luisa Stefani e Timea Babos vencem WTA 500 de Tóquio. Foto: Toray Pan Pacific Open Tennis/Divulgação
© Toray Pan Pacific Open Tennis/Divulgação

Os ares da capital japonesa fazem bem para Luisa Stefani. Na cidade em que foi medalhista de bronze na Olimpíada, em 2021, a tenista brasileira chegou, neste domingo (26), ao quarto título somente nesta temporada. A parceria da paulista com a húngara Timea Babos conquistou o WTA 500 de Tóquio ao vencer a sérvia Aleksandra Krunic e a cazaque Anna Danilina por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4.

Com o título, Luisa avançará uma posição no ranking de duplas da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), passando do 17º para o 16º lugar. Babos, parceira da brasileira, era a 16ª colocada e subirá para 15ª. Krunic era a 20ª do mundo e passará a ser a 17ª, enquanto Danilina manterá o 13º posto da lista.

A competição no Japão foi a última antes de Luisa e Babos disputarem o WTA Finals, torneio que reunirá as oito duplas de melhor resultado na temporada em Riad, na Arábia Saudita, a partir do próximo sábado (1º). A parceria delas é a sétima no ranking do ano.

O WTA 500 é o terceiro principal nível de torneios do circuito mundial feminino e assegura 500 pontos às campeãs. Somente as competições padrão WTA 1000 e os Grand Slams (que dão 2 mil pontos às vencedoras) valem mais. Em 2025, Luisa e Babos já tinham ganhado outros dois eventos como o de Tóquio: Linz, na Áustria, e Estrasburgo, na França. Elas também levaram o troféu de duplas do SP Open (WTA 250 de São Paulo).

"Fizemos uma grande final e jogamos bem do começo ao fim. Ganhamos todos os pontos decisivos e isso foi o diferencial hoje [domingo]. Super feliz com mais uma semana especial em Tóquio, essas quadras e cidade têm um cantinho mais que especial no meu coração", disse Luisa, por meio da assessoria de imprensa, lembrando o bronze olímpico conquistado ao lado da também paulista Laura Pigossi.

Relacionadas
Tennis - ATP 500 - Swiss Indoors Basel - St. Jakobshalle, Basel, Switzerland - October 26, 2025 Brazil's Joao Fonseca celebrates with the trophy after winning his final against Spain's Alejandro Davidovich Fokina REUTERS/Pierre Albouy
João Fonseca conquista ATP 500 da Basileia e vai virar top-30 mundial
Luisa Stefani avaça à final de duplas femininas do WTA 500 de Ningbo Open e, de quebra, se classifica para o Finals na sétima posição - em 19/10/2025
Luisa Stefani retorna ao top 20 e comemora inédita vaga no Finals
Edição:
Graça Adjuto
Luisa Stefani Timea Babos wta 500 de tóquio Tênis
