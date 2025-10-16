Mais de 1 milhão de ingressos para Copa são adquiridos em pré-venda

Mais de um milhão de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 foram vendidos após a conclusão da fase de pré-venda da Visa, informou a Fifa nesta quinta-feira.

Torcedores de 212 países e territórios compraram ingressos durante o período de pré-venda, iniciado em meados de setembro, segundo comunicado da Fifa.

A demanda foi liderada por residentes das três nações anfitriãs - Estados Unidos, Canadá e México - seguidos por Inglaterra, Alemanha, Brasil, Espanha, Colômbia, Argentina e França.

"Que marco emocionante no caminho para 2026", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino. "Hoje comemoramos a superação da marca de um milhão de ingressos após a pré-venda da Visa, uma prova fantástica de que a Copa do Mundo da Fifa mais ambiciosa e inclusiva de todos os tempos está gerando um enorme entusiasmo global."

Over one million FIFA World Cup 26 tickets have been sold! 🤩



Fans from 212 countries and territories have purchased tickets for the tournament 🙌 — FIFA (@FIFAcom) October 16, 2025

Um total de 28 seleções já se classificou para o torneio, o primeiro a contar com 48 nações e 104 partidas em 16 cidades nos três países-sede.

A primeira fase de vendas públicas será aberta em 27 de outubro, oferecendo ingressos para jogos individuais, além de pacotes específicos para estádios e equipes, informou a Fifa.

E, para proteger torcedores de revendas inválidas ou não autorizadas, foi lançada uma plataforma oficial de revenda de ingressos.

A Copa do Mundo de 2026 será realizada em cidades nos Estados Unidos, Canadá e México, marcando a primeira vez que o torneio será sediado por três nações.

