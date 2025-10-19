logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Marcus D´Almeida conquista prata no Finals de tiro com arco

Brasileiro brilha em competição que reúne líderes do ranking mundial
Agência Brasil
Publicado em 19/10/2025 - 14:20
Rio de Janeiro
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Local: Villa Maria del Triunfo, em Lima (Peru). Data: 11.08.2019.
© Abelardo Mendes Jr/rededoesporte.gov.br/Direitos Reservados

O brasileiro Marcus D´Almeida brilhou, neste domingo (19), no Finals de tiro com arco disputado em Najing (China). Na competição, que reúne os oito melhores do ranking mundial da modalidade, o carioca ficou com a medalha de prata após ser derrotado pelo norte-americano Brady Elison pelo placar de 6 a 4.

“Saio dessa temporada com a sensação de dever cumprido. Foram muitos pódios, evolução constante e o retorno ao número 1 do ranking mundial. Os detalhes fizeram a diferença, e é neles que sigo trabalhando todos os dias. Obrigado por todo o apoio ao longo do ano. Foi só o primeiro ano do ciclo. Ainda temos muitos ouros pela frente”, declarou o brasileiro após o feito.

Esta é a quarta oportunidade na qual Marcus D´Almeida vai ao pódio no Finals. O carioca também foi vice em 2014, campeão em 2023 e bronze em 2024.

Relacionadas
libertadores feminina, corinthians
Libertadores: Corinthians faz história com tricampeonato consecutivo
libertadores feminina, corinthians
Corinthians garante vaga na Copa dos Campeões Feminina da Fifa
palmeiras, flamengo, brasileiro
Rádio Nacional transmite ao vivo emoções de Flamengo x Palmeiras
Edição:
Fábio Lisboa
esportes tiro com arco Finals Marcus D'Almeida jogos olímpicos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Cigarro eletrônico, Saúde
Saúde Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil
dom, 19/10/2025 - 15:27
Miguel Hidalgo, triatlo, mundial
Esportes Miguel Hidalgo garante vice-campeonato mundial de triatlo
dom, 19/10/2025 - 15:11
FILE PHOTO: Colombian President Gustavo Petro speaks to journalists about his government's first 100 days, in Bogota
Internacional Trump acusa Petro de tráfico de droga; Petro diz que houve violação
dom, 19/10/2025 - 14:48
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Local: Villa Maria del Triunfo, em Lima (Peru). Data: 11.08.2019.
Esportes Marcus D´Almeida conquista prata no Finals de tiro com arco
dom, 19/10/2025 - 14:20
Tempestade, chuvas em São paulo, Raios, Vista geral da queda de raios sobre São Paulo e parte da cidade de São Bernardo
Geral Ventos fortes em SP derrubam cobertura de arena e deixam 8 feridos
dom, 19/10/2025 - 13:20
Construções destruídas por explosões em Gaza 07/10/2025 REUTERS/Ammar Awad
Internacional Israel diz que Hamas violou acordo e lança ataque em Gaza
dom, 19/10/2025 - 12:32
Ver mais seta para baixo