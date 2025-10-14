Mariana D’Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo
A brasileira Mariana D’Andrea garantiu a primeira medalha do Brasil no Mundial de Halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Com a marca de 141 quilos, a paulista levou uma prata na categoria até 73 quilos nesta segunda-feira (13).
A 1️⃣ª MEDALHA DO BRASIL NO MUNDIAL DO #CAIRO2025 SAIU E É DELA, MARIANA D'ANDREA! 🥈— Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 13, 2025
Mari fechou com a marca de 141kg logo em sua primeira tentativa na categoria até 73kg. O ouro ficou com a chinesa Yujiao Tan, com a marca de 146kg, e o bronze com a nigeriana Chiamaka Ani, com… pic.twitter.com/3Eb1BwKoGM
A medalha de ouro nesta disputa ficou com a chinesa Tan Yujiao, que levantou 146 quilos, enquanto a nigeriana Ani Chiamaka garantiu o bronze, com a marca de 140 quilos.
“Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente”, declarou Mariana D’Andrea.