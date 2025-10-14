logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Mariana D’Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo

Este foi o primeiro pódio do Brasil na competição disputada no Egito
Agência Brasil
Publicado em 13/10/2025 - 21:05
Rio de Janeiro
MARIANA D'ANDREA, Mundial de Halterofilismo Cairo 2025
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

A brasileira Mariana D’Andrea garantiu a primeira medalha do Brasil no Mundial de Halterofilismo paralímpico que está sendo disputado no Cairo (Egito). Com a marca de 141 quilos, a paulista levou uma prata na categoria até 73 quilos nesta segunda-feira (13).

A medalha de ouro nesta disputa ficou com a chinesa Tan Yujiao, que levantou 146 quilos, enquanto a nigeriana Ani Chiamaka garantiu o bronze, com a marca de 140 quilos.

“Saio daqui com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. A gente queria muito essa medalha de ouro, treinamos muito para isso. Mas agora isso serve de motivação para eu treinar ainda mais daqui para frente”, declarou Mariana D’Andrea.

Relacionadas
seleção brasileira, treino, data fifa
Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências
Júlio Cesar Gomes Santana, nadador, jubs
Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs
Nova Déli - 05/10/2025 - Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º. Foto: Cris Mattos/CPB
Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º
Edição:
Fábio Lisboa
esportes paradesporto mundial de halterofilismo Mariana D’Andrea
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 13/10/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silv participa da abertura da Pré-COP30. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil reafirma urgência de financiamento para ações climáticas
seg, 13/10/2025 - 22:05
Brasília (DF), 13/10/2025 - Sally Nhandeva participa de passeata indígena em defesa da demarcação de terras. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente No DF, indígenas pedem demarcações e combate às mudanças climáticas
seg, 13/10/2025 - 21:49
MARIANA D'ANDREA, Mundial de Halterofilismo Cairo 2025
Esportes Mariana D’Andrea conquista prata no Mundial de Halterofilismo
seg, 13/10/2025 - 21:05
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
seg, 13/10/2025 - 20:41
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante cerimônia de posse para um terceiro mandato no cargo em Caracas 10/01/2025 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
Internacional Venezuela anuncia fechamento das embaixadas da Noruega e da Austrália
seg, 13/10/2025 - 20:09
Júlio Cesar Gomes Santana, nadador, jubs
Esportes Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs
seg, 13/10/2025 - 19:55
Ver mais seta para baixo