logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Meio-campista Angelina espera jogo difícil contra a Inglaterra

Seleção feminina enfrenta bicampeãs europeias no próximo sábado
Agência Brasil
Publicado em 22/10/2025 - 20:08
Rio de Janeiro
angelina, seleção feminina, amistoso
© Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

A seleção feminina entra em campo a partir das 13h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (25) para enfrentar a Inglaterra em partida amistosa. E a meio-campista Angelina espera um confronto muito difícil diante da bicampeã europeia.

“Esperamos um jogo muito difícil. A Inglaterra já está no topo há alguns anos. Assistimos os jogos da Eurocopa e sabemos da dificuldade, que elas estão muito bem esse ano. Acredito que será um jogo muito difícil e com certeza vamos dar o nosso melhor para sair com a vitória”, declarou a jogadora do Orlando Pride (Estados Unidos).

Apesar da juventude, Angelina é uma das jogadoras mais experientes do Brasil, que passa por um processo de renovação após a recente conquista da Copa América. Em entrevista concedida à assessoria de imprensa da CBF, a meio-campista afirmou que o sentimento que predomina neste momento é a alegria: “Estou me sentindo muito bem, muito feliz em estar de volta depois da Copa América. A sensação é sempre muito boa de vestir a camisa da seleção novamente”.

Em seu primeiro compromisso na Europa, a seleção brasileira enfrenta a Inglaterra no Etihad Stadium, em Manchester. Além da partida contra as atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália, na próxima terça-feira (28), a partir das 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma.

Relacionadas
seleção feminina, futebol, brasil
Seleção feminina realiza primeiro treino para amistosos na Europa
Seleção brasileira feminina se apresenta em Manchester para última Data Fifa de 2025 -em 20/10/2025
Seleção feminina se apresenta para amistosos com Inglaterra e Itália
Arthur Elias, seleção brasileira feminina, futebol, convocação, amistosos Inglaterra e Itália 2025
Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra Inglaterra e Itália
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino seleção brasileira brasil amistosos Inglaterra Itália
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 22/10/2025 - Sessão da Câmara dos deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aprova regras para julgamentos do STF e envia texto ao Senado
qua, 22/10/2025 - 20:38
Dia internacional do Brincar celebra a importância das brincadeiras na infância.
Direitos Humanos EBC define recomendação sobre tratamento a crianças e adolescentes
qua, 22/10/2025 - 20:35
angelina, seleção feminina, amistoso
Esportes Meio-campista Angelina espera jogo difícil contra a Inglaterra
qua, 22/10/2025 - 20:08
Brasília (DF), 22/10/2025 - Senadores participam de sessão do Senado Federal. Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Política Senado aprova criação do Programa Nacional de Cuidados Paliativos
qua, 22/10/2025 - 19:50
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes proíbe visita de presidente do PL a Bolsonaro
qua, 22/10/2025 - 19:41
Brasília - 22/10/2025 - Sessão da Câmara dos deputados. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aprova urgência para votar projeto que cria bancada cristã
qua, 22/10/2025 - 19:33
Ver mais seta para baixo