Mercedes confirma Russell e Antonelli para nova era da F1 em 2026

Mudança do ciclo de motores deve abalar a hierarquia existente
Alan Baldwin*
Publicado em 15/10/2025 - 12:41
Londres
George Russell celebra no GP de Cingapura 5/10/2025 REUTERS/Edgar Su
Reuters

A Mercedes encerrou meses de espera e confirmou George Russell e Kimi Antonelli na quarta-feira (15) como seus pilotos em uma formação inalterada para iniciar a nova era da Fórmula 1 em 2026.

O anúncio não foi uma surpresa, já que o chefe da Mercedes, Toto Wolff, deixou suas intenções claras há muito tempo, mesmo que nada tivesse sido assinado.

"Confirmar nossa formação de pilotos sempre foi apenas uma questão de quando, não de se", disse o austríaco em um comunicado da equipe.

"Queríamos tomar nosso tempo, lidar com as negociações adequadamente e garantir que todos, de todos os lados, estivessem satisfeitos. Estou satisfeito por termos feito isso."

"George e Kimi provaram ser uma dupla forte e estamos animados para continuar nossa jornada juntos. Nosso foco agora está nas últimas seis corridas do ano, enquanto lutamos pelo segundo lugar no campeonato de construtores, e em direção a 2026 e a uma nova era na F1."

Não foram fornecidos detalhes do contrato e apenas 2026 foi mencionado, com especulações persistentes sobre o interesse da Mercedes no tetracampeão mundial Max Verstappen, da Red Bull, para 2027 e anos seguintes.

A Fórmula 1 enfrentará mudanças significativas na próxima temporada, com o início de um novo ciclo de motores com o potencial de abalar a hierarquia existente.

A Mercedes, que venceu oito campeonatos consecutivos após uma mudança igualmente significativa em 2014, pode ter o melhor motor novamente.

