Mercosul ganha Rota Turística de Futebol

Iniciativa é lançada pelo Brasil, que preside atualmente o bloco
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 08:28
São Paulo
A América do Sul passou a contar, a partir dessa quarta-feira (22), com uma nova rota de turismo dedicada ao mundo do esporte: a Rota Turística de Futebol do Mercosul, lançada pelo Brasil, país que preside atualmente o bloco econômico. Farão parte da primeira fase da implementação da rota estádios e museus do Brasil, da Argentina, do Paraguai, Uruguai, Chile e da Bolívia. 

“Estamos usando a paixão que une nosso continente para criar um produto turístico integrado, poderoso e sustentável”, destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino. “A Rota vai fortalecer a marca 'Visit South America' e, consequentemente, atrair mais visitantes estrangeiros para o Brasil, gerando desenvolvimento e fortalecendo nossos laços culturais”, acrescentou.

Do Brasil, farão parte da rota o Allianz Parque, a Arena BRB Mané Garrincha, a Arena Castelão, a Arena do Grêmio, o Beira-Rio, o Estádio Mangueirão, o Maracanã, o Museu do Botafogo, o Museu do Flamengo, o Museu do Futebol, o Museu Pelé, a Neo Química Arena e a Vila Belmiro.

Da Argentina, o Gigante de Arroyito, La Bombonera, Más Monumental, Presidente Perón, e Uno de La Plata. Do Uruguai, o Estádio Centenario de Montevidéu; do Paraguai, o Museu Conmebol; do Chile, o Parque Estádio Nacional; e da Bolívia, o Estádio Félix Caprile, o Estádio Hernando Siles e o Estádio Ramón Tahuichi Aguilera.

“A Rota dos Estádios de Futebol do Mercosul é uma forma de valorizar essa identidade, que compartilhamos com os nossos irmãos sul-americanos e mostrar ao mundo a força que o futebol tem na nossa cultura”, disse o ministro do Esporte, André Fufuca. 

Segundo o Ministério do Turismo, a Rota pretende integrar os principais estádios do bloco que tenham valor simbólico, atratividade turística e capacidade receptiva. Os critérios de seleção incluem relevância histórica, oferta de visitas guiadas, museus ou centros de memória, além de acessibilidade e infraestrutura adequadas.

“O futebol no Brasil é muito mais que um esporte, é a expressão da nossa cultura, da nossa brasilidade, do nosso jeito único de ser e isso tem tudo a ver com o turismo. Só neste ano, as cidades brasileiras que fazem parte da Rota receberam mais de 3 milhões de turistas de Argentina, do Paraguai, Uruguai, Chile e da Bolívia”, ressaltou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Quatro dos estádios brasileiros incluídos na Rota serão palco de jogos da Copa do Mundo de Futebol Feminino da Fifa em 2027:  Arena BRB Mané Garrincha, Beira-Rio, Maracanã e Neo Química Arena. O evento ocorrerá pela primeira vez na América Latina e terá jogos em oito capitais brasileiras. Os jogos serão realizados entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027.

Edição:
Graça Adjuto
Mercosul ganha Rota Turística de Futebol
