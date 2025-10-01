logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Mundial de atletismo paralímpico: Jerusa Geber garante tetracampeonato

Brasil permanece na liderança do quadro de medalhas da competição
Agência Brasil
Publicado em 01/10/2025 - 18:25
Rio de Janeiro
JERUSA GEBER, Mundial de Atletismo paralímpico
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

O tetracampeonato da velocista Jerusa Geber na prova dos 100 metros T11 (deficiência visual) foi o destaque do Brasil nesta quarta-feira (1) no Mundial de atletismo paralímpico que está sendo disputado em Nova Déli (Índia). Com esta conquista a acreana se tornou uma das maiores medalhistas do país na história da competição.

Para ficar com o ouro, Jerusa completou a prova com o tempo de 11s81, garantindo o seu tetra mundial após os triunfos em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. com esta conquista, a velocista acreana chegou a 12 medalhas na história da competição, igualando a marca da mineira Terezinha Guilhermina.

“Essa prova não é minha, é nossa, do Brasil. A China está dando trabalho, mas, mais uma vez, não deu para eles. O primeiro objetivo era o tetracampeonato. E vamos partir para o próximo, que é conquistar mais uma medalha e sair do mundial como a brasileira com mais medalhas na competição”, declarou Jerusa, que ainda corre a prova dos 200 metros em Nova Déli.

Outra conquista brasileira na competição foi a prata da baiana Raissa Machado na prova do lançamento de dardo F56 (que competem sentados). A brasileira conseguiu a marca de 23,90 metros e ficou atrás apenas da letã Diana Krumina, que alcançou a marca de 26,18 metros.

A última medalha brasileira nesta quarta foi o bronze do gaúcho Jean Silva nos 5.000 metros T13 (deficiência visual).

Com mais estes pódios, o Brasil se manteve na ponta do quadro geral de medalhas e chegou a 30 medalhas no total (oito ouros, 15 pratas e sete bronzes).

Relacionadas
samir xaud, cbf, calendário
CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro
convocação seleção, cbv, carlo ancelotti
Carlo Ancelotti convoca seleção para amistosos contra Coreia e Japão
JULIO CESAR AGRIPINO DOS SANTOS, YELTSIN FRANCISCO ORTEGA, mundial de atletismo
Mundial de atletismo: Brasil garante mais 14 pódios em Nova Déli
Edição:
Fábio Lisboa
esportes paradesporto Mundial de Atletismo Jerusa Geber Raissa Machado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 30/09/2025 -Sessão do Senado que votou o projeto de lei complementar (PLP 108/2024) que regulamenta a segunda parte da reforma tributária. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado
qua, 01/10/2025 - 18:52
Brasília (DF), 11/09/2025 - O ministro Alexandre de Moraes durante sessão na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que realiza o quinto dia de julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Ex-assessor de Moraes é detido na Itália e notificado sobre extradição
qua, 01/10/2025 - 18:43
JERUSA GEBER, Mundial de Atletismo paralímpico
Esportes Mundial de atletismo paralímpico: Jerusa Geber garante tetracampeonato
qua, 01/10/2025 - 18:25
São Paulo (SP), 01/10/2025 - Bar Ministrão, na Av. Lorena com Ministro Rocha Azevedo (Jardins), interditado pela Vigilância Sanitária, após suspeita de bebidas com metanol. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral SP tem 6 estabelecimentos fechados por suspeita de bebida adulterada
qua, 01/10/2025 - 18:21
Rio de Janeiro (RJ), 01/10/2025 – Pesquisadores da Fiocruz registram Jequitibá-rosa centenário na zona Oeste do Rio. Foto: Fiocruz/Divulgação
Meio Ambiente Jequitibá-rosa com cerca de 500 anos é localizado em parque no Rio
qua, 01/10/2025 - 18:01
Contagem (MG), 12/06/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita e cerimônia de entrega de máquinas agrícolas a municípios de Minas Gerais no âmbito do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Economia Vendas da indústria de máquinas crescem 10,6% no acumulado do ano
qua, 01/10/2025 - 17:48
Ver mais seta para baixo