Mundial de atletismo paralímpico: Jerusa Geber garante tetracampeonato

O tetracampeonato da velocista Jerusa Geber na prova dos 100 metros T11 (deficiência visual) foi o destaque do Brasil nesta quarta-feira (1) no Mundial de atletismo paralímpico que está sendo disputado em Nova Déli (Índia). Com esta conquista a acreana se tornou uma das maiores medalhistas do país na história da competição.

É OUROOOOO! É TETRAAAAAA! 🥇🥇🥇🥇



PODEM FICAR TRANQUILOS QUE HOJE TEM HINO DO BRASIL EM #NEWDELHI2025! 😌🇧🇷



Jerusa Geber conquistou o tetracampeonato nos 100m T11 com o tempo de 11s81 - batendo o recorde da competição.



— Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 1, 2025

Para ficar com o ouro, Jerusa completou a prova com o tempo de 11s81, garantindo o seu tetra mundial após os triunfos em Kobe 2024, Paris 2023 e Dubai 2019. com esta conquista, a velocista acreana chegou a 12 medalhas na história da competição, igualando a marca da mineira Terezinha Guilhermina.

“Essa prova não é minha, é nossa, do Brasil. A China está dando trabalho, mas, mais uma vez, não deu para eles. O primeiro objetivo era o tetracampeonato. E vamos partir para o próximo, que é conquistar mais uma medalha e sair do mundial como a brasileira com mais medalhas na competição”, declarou Jerusa, que ainda corre a prova dos 200 metros em Nova Déli.

Outra conquista brasileira na competição foi a prata da baiana Raissa Machado na prova do lançamento de dardo F56 (que competem sentados). A brasileira conseguiu a marca de 23,90 metros e ficou atrás apenas da letã Diana Krumina, que alcançou a marca de 26,18 metros.

É DO BABADO, É DO BRASIL! 💅🇧🇷



A medalha de PRATA veio no lançamento de dardo F56 com Raíssa Machado! A força da brasileira foi absurda e garantiu o segundo lugar do pódio com a marca de 23,90m.



— Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) October 1, 2025

A última medalha brasileira nesta quarta foi o bronze do gaúcho Jean Silva nos 5.000 metros T13 (deficiência visual).

Com mais estes pódios, o Brasil se manteve na ponta do quadro geral de medalhas e chegou a 30 medalhas no total (oito ouros, 15 pratas e sete bronzes).