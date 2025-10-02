logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Mundial: Wanna Brito e Antônia Keyla brilham com ouros e recordes

Conquistas mantêm o Brasil na liderança do quadro de medalhas
Agência Brasil
Publicado em 02/10/2025 - 19:44
Rio de Janeiro
WANNA HELENA BRITO OLIVEIRA, Mundial de Atletismo
© Cris Mattos/CPB/Direitos Reservados

Em dia de recordes de Wanna Brito e Antônia Keyla, o Brasil teve uma jornada dourada nesta quinta-feira (2) no Mundial de atletismo paralímpico disputado em Nova Déli (Índia) e permaneceu na liderança do quadro geral de medalhas com 36 pódios no total (12 ouros, 17 pratas e sete bronzes).

Um dos ouros brasileiros desta quinta foi conquistado pela amapaense Wanna Brito. Na prova do arremesso de peso F32 (paralisados cerebrais) ela alcançou a marca de 8,49 metros para estabelecer um novo recorde mundial da prova.

“Estou muito feliz. Dei meu máximo, meu braço está doendo até agora. […] Quando eu perdi nos clubs, eu fiquei meio triste, mas ainda tinha o peso, e eu sabia que ia dar certo. E deu certo. Hoje foi meu dia. Eu senti que ia dar bom. O club é uma prova mais de extremos. No peso, eu consigo fazer melhor, é um movimento mais fechado, menos instável. O recorde de 8,18 metros eu sabia que dava para fazer. A distância que eu alcancei hoje, eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez. 8,49 metros eu nunca tinha feito. Estou muito feliz”, declarou a brasileira.

Outra medalha com direito a recorde mundial foi garantida por Antônia Keyla nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), graças ao tempo de 4min19s22. “Eu trabalhei muito. Não foi um ciclo, foi a vida toda. Correr é o meu dom, é o que eu sei fazer. Eu estou tão feliz e grata”, disse a piauiense.

A equipe brasileira garantiu mais dois ouros em provas de 400 metros. Uma delas veio com a potiguar Maria Clara Augusto na classe T47 (deficiência nos membros superiores), que fez o tempo de 56s17. A segunda foi garantida pelo maranhense Bartolomeu Chaves, na classe T37 (paralisados cerebrais) com o tempo de 50s13.

Por fim, o Brasil garantiu duas pratas, com Thiago Paulino no lançamento de disco F57 (que competem sentados) e com o paulista Thomaz Ruan nos 400 metros T47 (defiiência nos membros superiores).

Relacionadas
JERUSA GEBER, Mundial de Atletismo paralímpico
Mundial de atletismo paralímpico: Jerusa Geber garante tetracampeonato
JULIO CESAR AGRIPINO DOS SANTOS, YELTSIN FRANCISCO ORTEGA, mundial de atletismo
Mundial de atletismo: Brasil garante mais 14 pódios em Nova Déli
Brasília (DF), 28/09/2025 – Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico Foto: Cris Mattos/CPB
Brasil leva 6 medalhas no 2º dia do Mundial de atletismo paralímpico
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Atletismo Mundial Wanna Brito Antônia Keyla CPB
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
EBC apresenta estrutura para cobertura da COP30 a assessorias do governo federal
Geral EBC apresenta estrutura de cobertura e transmissão da COP30
qui, 02/10/2025 - 21:22
TUNIS, TUNISIA - SEPTEMBER 16: The Deir Yasin vessel from the Maghreb Sumud Convoy set sail from Sidi Bu Said port during night as the boats of the Global Sumud Flotilla Flotilha continue to head towards Gaza to deliver humanitarian aid, in Tunis, Tunisia on September 16, 2025. Mohammed Mdalla / AnadoluNo Use USA No use UK No use Canada No use France No use Japan No use Italy No use Australia No use Spain No use Belgium No use Korea No use South Africa No use Hong Kong No use New Zealand No use Turkey
Internacional Brasileiros seguem incomunicáveis após serem detidos por Israel
qui, 02/10/2025 - 21:04
Apostadores fazem fila em casa lotérica. A Caixa Econômica Federal sorteia hoje (08) as seis dezenas do concurso 2.149 da Mega-Sena acumulada, que deve pagar um prêmio de R$ 170 milhões.
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 12 milhões
qui, 02/10/2025 - 21:04
Rádio, microfone, Estúdio
Cultura Festival de Música da Rádio Nacional tem recorde de músicas inscritas
qui, 02/10/2025 - 20:38
Flotilha levando ajuda destinada a Gaza no mar perto da Grécia 26/09/2025 REUTERS/Stefanos Rapanis
Internacional Brasil cobra de Israel libertação de brasileiros detidos em flotilha
qui, 02/10/2025 - 20:37
ana satila, canoagem, jogos de paris
Esportes Ana Sátila é bronze no Mundial de Canoagem Slalom
qui, 02/10/2025 - 20:36
Ver mais seta para baixo