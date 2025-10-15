logo ebc
Nova temporada do NBB é lançada oficialmente em São Paulo

Competição nacional terá início no próximo sábado (18)
Agência Brasil
Publicado em 14/10/2025 - 22:08
Rio de Janeiro
A nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB) foi lançada oficialmente nesta terça-feira (14) no Salão Nobre do Corinthians, em São Paulo. A competição, que terá suas primeiras partidas disputadas no próximo sábado (18), terá um slogan: “Nossa Terra tem Basquete”. A ideia, segundo os organizadores da competição, é “fortalecer a identidade do basquete brasileiro”.

Outra novidade ficará fora das quatro linhas, a primeira mulher a comandar uma equipe da competição. E a tarefa caberá à sérvia Jelena Todorovic. A técnica de 31 anos estará no comando do Fortaleza Basquete Cearense, que estreia diante do Vasco da Gama no sábado.

“Estou muito honrada com esse privilégio. Comandar é difícil, é um desafio. Procuro ser a melhor pessoa para liderar os meus atletas. Não importa se você é mulher ou não, importa que você é a melhor pessoa para o cargo. Você tem habilidades de liderança, tem conhecimento e conseguiu o emprego. Agradeço ao basquete brasileiro por me dar essa grande oportunidade”, declarou a técnica.

Quem também chega motivado à uma nova temporada do NBB é Léo Costa, comandante do Minas, atual vice-campeão da competição e que busca a conquista inédita: “O clube quer muito esse título. Nós sabemos da dificuldade e do alto nível da competição. Nos últimos anos, o Minas tem sido considerado um dos grandes favoritos a levar a competição, e isso me deixa muito feliz. Não será um processo fácil e queremos nos colocar nessa posição de grandes favoritos para o título novamente”.

Porém, para o atual campeão, permanecer no topo também é um grande desafio, como deixou claro o ala/armador Georginho de Paula, do Sesi Franca: “Nós, de Franca, sabemos dessa pressão, sabemos da responsabilidade que é e trabalhamos todos os dias para corresponder muito bem. Nosso objetivo é conquistar mais um caneco e fazer história, mas sabemos que não será uma missão fácil”.

