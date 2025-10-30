logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Palmeiras joga futuro na Libertadores diante da LDU

Verdão tenta se recuperar após derrota por 3 a 0 para equatorianos
Agência Brasil
Publicado em 30/10/2025 - 07:31
Rio de Janeiro
ldu, palmeiras, libertadores
© Reuters/Cristina Vega/Direitos Reservados

O Palmeiras tem uma nova montanha para escalar na Copa Libertadores. Se na última semana teve que, literalmente, subir os 2.850 metros de altitude da cidade de Quito, nesta quinta-feira (30) terá que reverter, jogando no Allianz Parque, uma desvantagem de três gol diante da LDU (Equador) para tentar alcançar a decisão da competição sul-americana.

Após perder por 3 a 0 na noite da última quinta-feira (23) no estádio Casa Blanca, em Quito, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira tem agora o desafio de alcançar ao menos uma vitória por três gols de diferença para buscar a classificação para a final nos pênaltis. Para conseguir avançar no tempo regulamentar, o Palmeiras tem que triunfar por uma vantagem de quatro gols ou mais.

Apesar de um cenário tão desfavorável, o técnico Abel Ferreira já deixou claro que acredita na capacidade de sua equipe alcançar a classificação. “Acredito muito. Vocês podem escolher seu lado. Fico distante das nuvens negras, pois não agregam nada. Como vim de muito baixo e consegui o que tenho com muito trabalho, acredito e tenho fé de que vamos conseguir. E, para isso, precisamos da alma da nossa equipe, que são nossos torcedores. Vamos fazer tudo que conseguirmos para conseguir o que poucos acreditam. Eu acredito”, declarou o comandante do Verdão em entrevista concedida no último domingo (26) após empate com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

Para o confronto com a LDU o Palmeiras tem a possibilidade de contar com um importante retorno, do volante argentino Aníbal Moreno, que se recuperou de uma lesão na perna esquerda. Desta forma o Verdão pode iniciar a partida com a seguinte formação: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez (Aníbal Moreno), Andreas Pereira, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

Relacionadas
palmeiras, libertadores, ldu
Palmeiras sente altitude de Quito, joga mal e perde de 3 a 0 para LDU
São Paulo (SP), 26/10/2025 - Lance de jogo entre Palmeiras e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Série A. Foto: Caíque Coufal/Cruzeiro
Líder Palmeiras empata e termina rodada um ponto à frente do Flamengo
Fortaleza (CE), 25/10/2025 - Lance de jogo entre Fortaleza e Flamengo válido pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Foto: Mateus Lotif/FEC
Flamengo tropeça e Palmeiras pode abrir na liderança do Brasileirão
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa Libertadores Palmeiras ldu Decisão final
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Direitos Humanos Letalidade da Operação Contenção desprespeitam comunidades, dizem ONGs
qui, 30/10/2025 - 09:12
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Dezenas de corpos são trazidos por moradores para a Praça São Lucas, na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Operação Contenção. Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil
Geral Fórum Brasileiro de Segurança Pública condena operação no Rio
qui, 30/10/2025 - 09:07
Rio de Janeiro (RJ), 29/10/2025 - Protesto contra a operação policial que deixou mais de 119 pessoas mortas no Complexo da Penha, em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Lula sanciona lei que fortalece o combate ao crime organizado
qui, 30/10/2025 - 09:06
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio acumulado em R$ 7 milhões
qui, 30/10/2025 - 08:03
Trabalhador movimenta botijões de gás de cozinha em distribuidora em São Paulo (SP) 02/05/2006 Reuters/Caetano Barreira/Proibida reprodução
Economia Beneficiários com NIS final 9 recebem Auxílio Gás nesta quinta-feira
qui, 30/10/2025 - 07:56
ldu, palmeiras, libertadores
Esportes Palmeiras joga futuro na Libertadores diante da LDU
qui, 30/10/2025 - 07:31
Ver mais seta para baixo