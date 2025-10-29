logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Real Madrid busca indenização da Uefa em caso da Superliga

Entidade teria infringido legislação da UE ao impor sanções aos clubes
Rohith Nair*
Publicado em 29/10/2025 - 19:20
Bengaluru (Índia)
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha 26/10/2025 REUTERS/Albert Gea
© REUTERS/Albert Gea/Proibida reprodução
Reuters

O Real Madrid está buscando uma indenização da Uefa depois que o clube anunciou, nesta quarta-feira (29), que o Tribunal Regional de Madri rejeitou os recursos apresentados pela entidade, pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e pela LaLiga em relação à Superliga.

O Real Madrid estava entre os 12 clubes europeus que apoiaram a competição separatista em 2021, antes que o apoio ao controverso evento desmoronasse sob a pressão de torcedores e governos.

A Uefa, entidade que rege o futebol europeu, também havia impedido a formação da Superliga, ameaçando com sanções os clubes que aderissem à competição. Mas, em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU, na sigla em inglês) declarou que a Uefa e a Fifa haviam infringido a legislação da UE ao fazer isso.

Ordem para parar oposição

No ano passado, um juiz espanhol ordenou que a Fifa e a Uefa suspendessem sua oposição a uma competição europeia paralela, alegando que elas estavam praticando comportamento anticompetitivo e abusando de sua posição dominante.

"O Real Madrid congratula-se com a decisão do Tribunal Regional de Madrid de rejeitar os recursos interpostos pela Uefa, pela RFEF e pela LaLiga, confirmando que a Uefa, no caso da Superliga, infringiu gravemente as regras de concorrência da União Europeia, em conformidade com a decisão do CJEU, abusando da sua posição dominante", afirmou o clube.

"Esta sentença abre caminho para pedidos substanciais de indenização pelos danos sofridos pelo clube."

O Real Madrid acrescentou que manteve extensas discussões com a Uefa este ano para encontrar soluções e implementar as reformas necessárias.

"Não se chegou a um acordo sobre uma governança mais transparente, sustentabilidade financeira, proteção da saúde dos jogadores e melhorias na experiência dos torcedores, incluindo opções de visualização gratuitas e acessíveis globalmente, como as utilizadas na Copa do Mundo de Clubes da Fifa", acrescentou.

"Consequentemente, o clube anuncia que continuará trabalhando pelo bem do futebol mundial e dos torcedores, ao mesmo tempo em que solicita à Uefa uma indenização pelos danos substanciais que sofreu."

No entanto, o tribunal afirmou que a decisão ainda não é definitiva e pode ser objeto de recurso perante a Primeira Câmara do Supremo Tribunal, que tem jurisdição sobre matérias cíveis.

Uefa analisa sentença

A Uefa afirmou que irá analisar a decisão antes de decidir os próximos passos.

"Esta decisão não valida o projeto abandonado da 'Superliga' anunciado em 2021, nem prejudica as atuais regras de autorização da Uefa, adotadas em 2022 e atualizadas em 2024, que permanecem totalmente em vigor", disse a entidade à Reuters.

"Estas regras garantem que quaisquer concursos transfronteiriços sejam avaliados segundo critérios objetivos, transparentes, não discriminatórios e proporcionais."

"Este desenvolvimento ocorre depois de o Parlamento Europeu ter adotado este mês uma resolução histórica reiterando explicitamente a sua oposição às 'competições separatistas', uma vez que estas 'colocam em risco todo o ecossistema esportivo'."

Clubes retiram apoio 

Após a saída da Superliga dos seis clubes da Premier League, o apoio ao projeto diminuiu rapidamente, restando apenas Real Madrid, Barcelona e Juventus na busca por uma competição independente.

No entanto, a Juve anunciou sua saída em julho de 2023, em uma tentativa de retornar à Associação Europeia de Clubes, deixando Real Madrid e Barcelona como os únicos que ainda apoiavam a Superliga.

Mas o presidente do Barça, Joan Laporta, disse no início deste mês que eles eram "a favor da pacificação" e queriam que os clubes da Superliga "retornassem à Uefa".

Os promotores da proposta da Superliga Europeia, a A22, apelaram à Uefa e à Fifa para que reconheçam sua nova competição, relançada em dezembro de 2024 com o nome de Unify League -- um formato com 96 clubes distribuídos por quatro ligas.

No entanto, a competição teve pouco apoio, com LaLiga e Premier League rejeitando firmemente o conceito.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Foto de ilustração sobre a Superliga europeia de futebol 20/04/2021 REUTERS/Dado Ruvic
Uefa e Fifa violaram lei da UE ao impedir Superliga, diz tribunal
Foto de ilustração sobre a Superliga europeia de futebol 20/04/2021 REUTERS/Dado Ruvic
Tribunal espanhol ordena que Fifa e Uefa cessem oposição à Superliga
Torcedores do Chelsea do lado de fora da estação de metrô Fulham Broadway, em Londres
Superliga europeia desmorona com saída de clubes ingleses
Superliga futebol europeu UEFA Fifa Sanções Tribunal de Madri Recursos Indenização
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar Foto: Valter Campanato/Agência Brasil/Arquivo
Economia Bolsa volta a bater recorde e ultrapassa os 148 mil pontos
qua, 29/10/2025 - 19:57
United Nations Secretary-General Antonio Guterres speaks during a news conference with Austrian Chancellor Karl Nehammer (not seen) and Foreign Minister Alexander Schallenberg (not seen) in Vienna, Austria May 11, 2022. REUTERS/Lisa Leutner
Direitos Humanos Chefe da ONU pede investigação sobre mortes em operação no Rio
qua, 29/10/2025 - 19:52
sada cruzeiro, vôlei
Esportes São Paulo e Belém recebem Mundiais de Clubes de vôlei em dezembro
qua, 29/10/2025 - 19:43
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Justiça STF adia final de julgamento sobre nomear parentes para cargo político
qua, 29/10/2025 - 19:42
Brasília (DF), 28/10/2025 – Seminário EBC 18 anos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Educação EBC e UnB assinam carta de intenção para parceria institucional
qua, 29/10/2025 - 19:29
Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha 26/10/2025 REUTERS/Albert Gea
Esportes Real Madrid busca indenização da Uefa em caso da Superliga
qua, 29/10/2025 - 19:20
Ver mais seta para baixo