Real Madrid busca indenização da Uefa em caso da Superliga

O Real Madrid está buscando uma indenização da Uefa depois que o clube anunciou, nesta quarta-feira (29), que o Tribunal Regional de Madri rejeitou os recursos apresentados pela entidade, pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e pela LaLiga em relação à Superliga.

O Real Madrid estava entre os 12 clubes europeus que apoiaram a competição separatista em 2021, antes que o apoio ao controverso evento desmoronasse sob a pressão de torcedores e governos.

A Uefa, entidade que rege o futebol europeu, também havia impedido a formação da Superliga, ameaçando com sanções os clubes que aderissem à competição. Mas, em dezembro de 2023, o Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU, na sigla em inglês) declarou que a Uefa e a Fifa haviam infringido a legislação da UE ao fazer isso.

Ordem para parar oposição

No ano passado, um juiz espanhol ordenou que a Fifa e a Uefa suspendessem sua oposição a uma competição europeia paralela, alegando que elas estavam praticando comportamento anticompetitivo e abusando de sua posição dominante.

"O Real Madrid congratula-se com a decisão do Tribunal Regional de Madrid de rejeitar os recursos interpostos pela Uefa, pela RFEF e pela LaLiga, confirmando que a Uefa, no caso da Superliga, infringiu gravemente as regras de concorrência da União Europeia, em conformidade com a decisão do CJEU, abusando da sua posição dominante", afirmou o clube.

"Esta sentença abre caminho para pedidos substanciais de indenização pelos danos sofridos pelo clube."

O Real Madrid acrescentou que manteve extensas discussões com a Uefa este ano para encontrar soluções e implementar as reformas necessárias.

"Não se chegou a um acordo sobre uma governança mais transparente, sustentabilidade financeira, proteção da saúde dos jogadores e melhorias na experiência dos torcedores, incluindo opções de visualização gratuitas e acessíveis globalmente, como as utilizadas na Copa do Mundo de Clubes da Fifa", acrescentou.

"Consequentemente, o clube anuncia que continuará trabalhando pelo bem do futebol mundial e dos torcedores, ao mesmo tempo em que solicita à Uefa uma indenização pelos danos substanciais que sofreu."

No entanto, o tribunal afirmou que a decisão ainda não é definitiva e pode ser objeto de recurso perante a Primeira Câmara do Supremo Tribunal, que tem jurisdição sobre matérias cíveis.

Uefa analisa sentença

A Uefa afirmou que irá analisar a decisão antes de decidir os próximos passos.

"Esta decisão não valida o projeto abandonado da 'Superliga' anunciado em 2021, nem prejudica as atuais regras de autorização da Uefa, adotadas em 2022 e atualizadas em 2024, que permanecem totalmente em vigor", disse a entidade à Reuters.

"Estas regras garantem que quaisquer concursos transfronteiriços sejam avaliados segundo critérios objetivos, transparentes, não discriminatórios e proporcionais."

"Este desenvolvimento ocorre depois de o Parlamento Europeu ter adotado este mês uma resolução histórica reiterando explicitamente a sua oposição às 'competições separatistas', uma vez que estas 'colocam em risco todo o ecossistema esportivo'."

Clubes retiram apoio

Após a saída da Superliga dos seis clubes da Premier League, o apoio ao projeto diminuiu rapidamente, restando apenas Real Madrid, Barcelona e Juventus na busca por uma competição independente.

No entanto, a Juve anunciou sua saída em julho de 2023, em uma tentativa de retornar à Associação Europeia de Clubes, deixando Real Madrid e Barcelona como os únicos que ainda apoiavam a Superliga.

Mas o presidente do Barça, Joan Laporta, disse no início deste mês que eles eram "a favor da pacificação" e queriam que os clubes da Superliga "retornassem à Uefa".

Os promotores da proposta da Superliga Europeia, a A22, apelaram à Uefa e à Fifa para que reconheçam sua nova competição, relançada em dezembro de 2024 com o nome de Unify League -- um formato com 96 clubes distribuídos por quatro ligas.

No entanto, a competição teve pouco apoio, com LaLiga e Premier League rejeitando firmemente o conceito.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.