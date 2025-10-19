logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Sabrina Custódia volta a brilhar no Mundial de ciclismo de pista

Brasileira conquista prata na prova de velocidade da classe C2
Agência Brasil
Publicado em 19/10/2025 - 16:09
Rio de Janeiro
Sabrina Custódia, Mundial, ciclismo de pista
© Luis Claudio Antunes/CBC/Direitos Reservados

A brasileira Sabrina Custódia voltou a brilhar no Campeonato Mundial de ciclismo de pista 2025, que está sando disputado no Velódromo do Rio de Janeiro. Após conquistar o ouro e o recorde mundial no primeiro dia do Mundial na prova de contrarrelógio de 1 quilômetro da classe WC2 (competidores com deficiência físico-motora), a paulista de São José dos Campos ficou, no último sábado (19), com a prata na prova de velocidade da classe C2 (atletas que utilizam bicicletas convencionais).

“Foi uma final muito disputada [contra a suíça Flurina Rigling, que ficou com o ouro]. Saio feliz com mais uma medalha, porque sei o quanto essa sequência de resultados representa para o nosso time e para minha carreira. Estar no pódio de novo, diante da torcida, é uma sensação indescritível”, declarou Sabrina Custódia.

Quem também conquistou uma prata para o Brasil no sábado foi Victoria Barbosa, na prova de 1 quilômetro contrarrelógio da classe C1 (atletas que utilizam bicicletas convencionais). A brasileira ficou atrás apenas da australiana Tahlia Clayton-Goodie, que também estabeleceu um novo recorde mundial, com o tempo de 1min25s366.

“Foi uma prova muito exigente fisicamente. Trabalhei muito para esse momento e fico orgulhosa de competir com as potências mundiais. Essa medalha representa todo o esforço da equipe e o apoio que recebemos da Confederação Brasileira de Ciclismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro”, declarou Victoria Barbosa.

Com estas conquistas, o Brasil soma até agora sete medalhas (um ouro, cinco pratas e um bronze) nos três primeiros dias de disputas do Mundial. Na edição anterior do evento, realizado em 2024, também no Rio de Janeiro, o Brasil terminou a competição em 13º do quadro de medalhas com duas pratas, uma conquistada por Lauro Chaman e outra por Sabrina Custódia.

Relacionadas
Sabrina Custódio, mundial de paraciclismo de pista, velódromo do rio, em 16/10/ 2025, recorde mundial, ouro
Paraciclismo: Sabrina Custódia é ouro e 1ª recordista mundial do país
Miguel Hidalgo, triatlo, mundial
Miguel Hidalgo garante vice-campeonato mundial de triatlo
Marcus D'Almeida (Brasil), na semifinal do individual do arco recurvo no tiro com arco dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. Local: Villa Maria del Triunfo, em Lima (Peru). Data: 11.08.2019.
Marcus D´Almeida conquista prata no Finals de tiro com arco
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Paradesporto Ciclismo Velódromo Mundial Sabrina Custódia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção de vôlei sentado
Esportes Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas
dom, 19/10/2025 - 22:24
Brasília- 19/10/2025 - Trump publica vídeo gerado por IA de si mesmo pilotando jato sobre manifestantes — Foto: Reprodução
Internacional Trump responde a protestos com vídeo em IA nas redes: "não sou rei"
dom, 19/10/2025 - 21:16
Brasília- 19/10/2025 - 'Luta de Classes', novo filme de Spike Lee. Foto: Divulgação/Apple TV+ / Rolling Stone Brasil
Cultura Spike Lee adia visita ao Rio, mas público prestigia "Luta de Classes"
dom, 19/10/2025 - 21:13
Brasília- 19/10/2025 - Em velório do estudante Isaac, em Brasília, colegas soltaram balões brancos. Foto: Luiz Claudio Ferreira/Agência Brasil
Direitos Humanos Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça
dom, 19/10/2025 - 18:19
arrascaeta, flamengo, palmeiras, brasileiro
Esportes Flamengo vence no Maracanã e empata em número de pontos com Palmeiras
dom, 19/10/2025 - 18:09
Caminhões com ajuda fazem fila perto da fronteira de Rafah, entre Egito e Faixa de Gaza 13/8/2025 REUTERS/Stringer
Internacional Israel autoriza retomada de ajuda humanitária em Gaza após ataques
dom, 19/10/2025 - 18:01
Ver mais seta para baixo