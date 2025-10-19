logo ebc
Sabrina Custódia voltou a brilhar no Mundial de ciclismo de pista

Brasileira conquista prata na prova de velocidade da classe C2
Agência Brasil
Publicado em 19/10/2025 - 16:09
Rio de Janeiro
A brasileira Sabrina Custódia voltou a brilhar no Campeonato Mundial de ciclismo de pista 2025, que está sando disputado no Velódromo do Rio de Janeiro. Após conquistar o ouro e o recorde mundial no primeiro dia do Mundial na prova de contrarrelógio de 1 quilômetro da classe WC2 (competidores com deficiência físico-motora), a paulista de São José dos Campos ficou, no último sábado (19), com a prata na prova de velocidade da classe C2 (atletas que utilizam bicicletas convencionais).

“Foi uma final muito disputada [contra a suíça Flurina Rigling, que ficou com o ouro]. Saio feliz com mais uma medalha, porque sei o quanto essa sequência de resultados representa para o nosso time e para minha carreira. Estar no pódio de novo, diante da torcida, é uma sensação indescritível”, declarou Sabrina Custódia.

Quem também conquistou uma prata para o Brasil no sábado foi Victoria Barbosa, na prova de 1 quilômetro contrarrelógio da classe C1 (atletas que utilizam bicicletas convencionais). A brasileira ficou atrás apenas da australiana Tahlia Clayton-Goodie, que também estabeleceu um novo recorde mundial, com o tempo de 1min25s366.

“Foi uma prova muito exigente fisicamente. Trabalhei muito para esse momento e fico orgulhosa de competir com as potências mundiais. Essa medalha representa todo o esforço da equipe e o apoio que recebemos da Confederação Brasileira de Ciclismo e do Comitê Paralímpico Brasileiro”, declarou Victoria Barbosa.

Com estas conquistas, o Brasil soma até agora sete medalhas (um ouro, cinco pratas e um bronze) nos três primeiros dias de disputas do Mundial. Na edição anterior do evento, realizado em 2024, também no Rio de Janeiro, o Brasil terminou a competição em 13º do quadro de medalhas com duas pratas, uma conquistada por Lauro Chaman e outra por Sabrina Custódia.

Edição:
Fábio Lisboa
