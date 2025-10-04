logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina

Millene e Camilinha marcaram os gols das Soberanas
Agência Brasil
Publicado em 03/10/2025 - 23:39
Rio de Janeiro
São Paulo, San Lorenzo, libertadores feminina
© Staff Images Woman/Conmebol/Direitos Reservados

O São Paulo mostrou superioridade para derrotar o San Lorenzo (Argentina) pelo placar de 2 a 0, na noite desta sexta-feira (3) no estádio Florencio Sola, em Banfield, em sua estreia na edição 2025 da Copa Libertadores Feminina.

Esta vitória deixou as Soberanas na primeira colocação do Grupo C com o total de três pontos, ao lado do Colo-Colo (Chile), que superou o Olímpia (Paraguai) também por 2 a 0.

A vitória do São Paulo começou a ser construída aos 38 minutos do primeiro tempo, quando, aproveitando momento de desatenção da defesa adversária, a lateral Bruna Calderan lançou para Millene, que, com muita liberdade, bateu colocado para superar a goleira Solana Pereyra.

Aos 12 minutos da etapa final as Soberanas deram números finais ao marcador. A meio-campista Camilinha dominou na entrada da área, se livrou da marcação e acertou uma bomba para superar a goleira da equipe argentina.

Relacionadas
corinthians, libertadores feminina, del valle
Libertadores Feminina: Corinthians inicia busca pelo hexa com empate
flamengo, cruzeiro, brasileiro
Campeonato Brasileiro: Flamengo e Cruzeiro empatam em Maracanã lotado
ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA, Mundial de Atletismo Nova Déli
Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino libertadores feminina São Paulo Conmebol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo, San Lorenzo, libertadores feminina
Esportes São Paulo derrota San Lorenzo em sua estreia na Libertadores Feminina
sex, 03/10/2025 - 23:39
ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA, Mundial de Atletismo Nova Déli
Esportes Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas
sex, 03/10/2025 - 22:46
Brasília - Jornalistas da EBC, Luciana Barreto e Juliana Cézar Nunes participam de debate sobre a atual estrutura do sistema de comunicação brasileiro, no Festival Latinidades (Wilson Dias/Agência Brasil)
Geral Jornalistas negras da EBC estão entre +admiradas da imprensa
sex, 03/10/2025 - 20:37
Brasília (DF), 24/04/2025 - Arte para matéria sobre Tira-Dúvidas do Imposto de Renda 2025. Eu preciso declarar recebimentos e pagamentos em Pix para pessoas físicas? Arte/Agência Brasil
Economia BC publicará regulação do Pix Parcelado na última semana do mês
sex, 03/10/2025 - 19:42
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que Israel precisa parar de bombardear Gaza imediatamente
sex, 03/10/2025 - 19:17
Imagem feita por drone da fábrica da Toyota em Porto Feliz, São Paulo, Brasil 24/09/2025 REUTERS/Jorge Silva
Economia Toyota anuncia retomada de produção no Brasil a partir de novembro
sex, 03/10/2025 - 19:14
Ver mais seta para baixo