logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Seleção feminina realiza primeiro treino para amistosos na Europa

Brasil mede forças com a Inglaterra no próximo sábado (25)
Agência Brasil
Publicado em 21/10/2025 - 19:44
Rio de Janeiro
seleção feminina, futebol, brasil
© Lívia Villas Boas/CBF/Direitos Reservados

A seleção brasileira realizou, na tarde desta terça-feira (21), o seu primeiro treino de preparação para os amistosos contra Inglaterra e Itália. A atividade foi realizada no centro de treinamento do Curzon Ashton FC, clube dos arredores de Manchester.

Segundo informações da assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico Arthur Elias “comandou um treino técnico e tático, com muita movimentação, debaixo de uma chuva fina e persistente”. A seleção brasileira voltará a treinar na próxima quarta-feira (22) no mesmo local.

O primeiro compromisso da seleção brasileira na Europa será contra a Inglaterra, a partir das 13h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (25) no Etihad Stadium. Além da partida contra as atuais bicampeãs europeias, o Brasil terá pela frente a Itália na próxima terça-feira (28), a partir das 13h15, no Estádio Ennio Tardini, na cidade italiana de Parma.

Relacionadas
Arthur Elias, seleção brasileira feminina, futebol, convocação, amistosos Inglaterra e Itália 2025
Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra Inglaterra e Itália
Sabrina Custódia, Mundial, ciclismo de pista
Sabrina Custódia conquista prata e fecha Mundial com quatro medalhas
arrascaeta, flamengo, palmeiras, brasileiro
Flamengo vence no Maracanã e empata em número de pontos com Palmeiras
Edição:
Fábio Lisboa
esportes seleção feminina Futebol Feminino brasil data Fifa Amistoso Itália Inglaterra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção feminina, futebol, brasil
Esportes Seleção feminina realiza primeiro treino para amistosos na Europa
ter, 21/10/2025 - 19:44
Brasília - 21/10/2025 -Câmara aprova urgência para projeto que impede cobrança por bagagem de mão em voos. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Câmara aprova projeto que tipifica o crime de domínio de cidades
ter, 21/10/2025 - 19:43
São Paulo (SP), 21/09/2024 - Praça Roosevelt recebe a segunda edição da Parada PCD, que celebra a diversidade, a inclusão e o orgulho de ser PCD. A parada acontece no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Direitos Humanos Decreto institui nova Política Nacional de Educação Especial Inclusiva
ter, 21/10/2025 - 19:28
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Luiz Fux durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por 4 votos a 1, STF condena sete réus do Núcleo 4 da trama golpista
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Política Senado aprova incentivo ao diagnóstico de autismo em adultos e idosos
ter, 21/10/2025 - 19:27
Brasília (DF) 22/12/2024 - Desabamento da ponte em rodovia federal que liga Aguiarnópolis a Estreito e determina força-tarefa para o local. Foto: Bombeiros Militar/Governo do Tocantins
Meio Ambiente Carreta é retirada do Rio Tocantins dez meses após colapso da Ponte JK
ter, 21/10/2025 - 19:12
Ver mais seta para baixo