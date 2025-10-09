logo ebc
Seleções do Brasil são convocadas para Mundial de ginástica artística

Evento internacional, 1º do ciclo olímpico, começa em 19 de outubro
Agência Brasil
Publicado em 09/10/2025 - 19:28
Rio de Janeiro
Equipe brasileira feminina no Mundial de Jacarta contará com Júlia Coutinho, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Sophia Weisberg (ordem na foto)
Estão definidas as equipes brasileiras feminina e masculina que disputarão o Mundial de ginástica artística, o primeiro do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles (LA2028), que começa daqui a 10 dias. Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade é uma das ausências na lista de convocadas, pois optou por não competir este ano. A equipe feminina será liderada por Flávia Saraiva e Júlia Soares (ambas forambronze por equipes em Paris 2024), além de Júlia Coutinho e Sophia Weisberg. O Mundial ocorrerá de 19 a 25 de outubro em Jacarta (Indonésia).

“Estou tendo a oportunidade de treinar com atletas dez ou onze anos mais novas do que eu. Eu e a Julia Soares, que temos mais experiência, estamos aqui também para ensinar, podendo mostrar o que é um Campeonato Mundial. Não é hora de cobrança, mas de aprendizado, de amadurecimento de jovens ginastas que estão convivendo com duas medalhistas olímpicas”, disse Flávia Saraiva, de 26 anos, que faturou bronze no solo e prata por equipes no Mundial de 2023.

Equipe masculina convocada para Mundial de Jacarta 2025 (na ordem: Arthur Nory, Diogo Soares, Vitaliy Guimarães, Caio Souza e Yuri Guimarães)
Equipe brasileira masculina no Mundial de Jacarta contará com  Arthur Nory, Diogo Soares, Vitaliy Guimarães, Caio Souza e Yuri Guimarães - Divulgação/CBG

Na disputa masculina, os representantes do país serão Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares – trio que já participou de Olimpíadas – além de Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães. 

“O primeiro Mundial de cada ciclo olímpico tem sempre o caráter de reinício, ou de início. Trata-se de competições mais leves, nas quais não se disputam vagas olímpicas. É uma excelente oportunidade para renovar equipes, para vermos caras novas, para retomada competitiva após recuperações, exibição de novas séries, adaptação a novos códigos de arbitragem”, disse Hilton Dichelli, coordenador da seleção masculina.

Excepcionalmente, por ser o mundial de abertura do ciclo para LA2028, o evento na Indonésia não terá disputa por equipes. Conhecido por ser o "Mundial de especialistas", o evento terá competições por aparelhos e individual geral.

Mundial de Ginástica Artística seleção brasileira Jacarta Flávia Saraiva Júlia Soares Rebeca Andrade Arthur Nory Diogo Soares
