logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Sorteio no Pacaembu define sedes e grupos da terceira Copinha Feminina

Competição reúne 20 equipes, começa no dia 3 e vai até 20 de dezembro
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 07/10/2025 - 21:33
São Paulo
copinha, feminina
© Rodrigo Corsi/Ag. Paulistão/Direitos Reservados

A Federação Paulista de Futebol (FPF) sorteou nesta terça-feira (7), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, os grupos da terceira edição da Copinha Feminina. A competição sub-20 será disputada entre os dias 3 e 20 de dezembro, com a final no próprio Pacaembu.

São cinco grupos, com quatro times. O melhor de cada um deles, além dos três melhores segundos colocados, avançam às quartas de final. As datas e horários dos jogos serão anunciados posteriormente pela FPF.

As chaves terão quatro estádios da capital paulista como sede: Nicolau Alayon, Canindé, Arena Ibrachina e Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador (Ceret). Os grupos foram batizados com nomes de árvores da Mata Atlântica e ficaram da seguinte forma:

Grupo A - Pau Brasil (Ceret): Corinthians, Criciúma, Aliança-GO e Flamengo.

Grupo B - Jequitibá Rosa (Nicolau Alayon): Ferroviária, Minas Brasília, Internacional e Centro Olímpico.

Grupo C - Ipê Amarelo (Canindé): São Paulo, Remo, América-MG e Red Bull Bragantino.

Grupo D - Araucária (Ceret): Palmeiras, UDA, Grêmio e Botafogo.

Grupo E - Embaúba (Ibrachina): Santos, Sport, Vila Nova e Fluminense.

O atual campeão é o Fluminense. Na final do ano passado, as Tricolores venceram o Internacional nos pênaltis por 5 a 4, após empate sem gols no tempo normal. Foi o primeiro jogo de competição oficial realizado no Pacaembu desde a reforma do estádio, iniciada em junho de 2021 e que levou quase quatro anos para ser concluída.

Quatro dos participantes deste ano disputam a Copinha Feminina pela primeira vez: Criciúma, União Desportiva Alagoana (UDA), Aliança-GO e Remo. Este último marca a estreia da região Norte no torneio, que passa a contemplar todos os cantos do país.

A primeira edição da Copinha Feminina foi realizada em 2023, com o título também ficando no Rio de Janeiro, em uma final 100% carioca. O Flamengo levantou a taça ao bater o Botafogo por 2 a 0, no Canindé.

Relacionadas
fluminense, internacional, copinha feminina
Fluminense supera Inter nos pênaltis e conquista Copinha Feminina
Mariana abre o placar para o Flamengo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo na final da Copinha Feminina 2023, que garantiu o título ao carioca - em 17/12/2023
Flamengo supera Botafogo e fatura primeira edição da Copinha Feminina
são paulo, libertadores feminina
São Paulo é derrotado e se complica na Libertadores Feminina
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Feminino Copinha Federação Paulista de Futebol Copinha Feminina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
John, seleção brasileira
Esportes Goleiro John diz que primeira convocação para a seleção é um sonho
ter, 07/10/2025 - 22:23
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Lula sanciona MP que acelera atendimento de especialistas no SUS
ter, 07/10/2025 - 21:48
copinha, feminina
Esportes Sorteio no Pacaembu define sedes e grupos da terceira Copinha Feminina
ter, 07/10/2025 - 21:33
Brasília (DF), 18/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe o presidente do Equador, Daniel Noboa, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Carro de presidente do Equador é atacado, diz governo
ter, 07/10/2025 - 21:32
Bilhetes de aposta da mega-sena
Geral Aposta de Nova Lima (MG) leva R$ 17,9 milhões na Mega-Sena 
ter, 07/10/2025 - 21:09
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde PF apura se metanol abandonado é usado para adulterar bebidas
ter, 07/10/2025 - 20:53
Ver mais seta para baixo