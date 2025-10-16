logo ebc
Tênis de mesa: Calderano conquista título de simples do Pan-Americano

Carioca já havia vencido nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi
Agência Brasil
Publicado em 15/10/2025 - 21:25
Rio de Janeiro
Brasília (DF), 02/08/2025 - Hugo Calderano vence de virada e garante Brasil nas quartas. Foto: Abelardo Mendes Jr./Calderano TM
© Abelardo Mendes Jr./Calderano TM

O brasileiro Hugo Calderano garantiu o título de simples do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa após derrotar, na noite desta quarta-feira (15), o norte-americano Kanak Jha por 4 sets a 1 (parciais de 11/6, 11/6, 9/11, 12/10, 11/9). Esta conquista foi alcançada um dia após o carioca e a paulista Bruna Takahashi se tornarem os novos campeões das Américas na dupla mistas.

“Definitivamente, é a melhor temporada da minha carreira até aqui. Tive grandes resultados esse ano e espero seguir em frente buscando outros para o Brasil e o nosso continente. Estou muito feliz”, declarou Hugo após a nova conquista.

Este foi o segundo ouro conquistado pelo carioca nesta quarta, após o título de dupla mistas alcançado ao lado da paulista Bruna Takahashi. Este foi o terceiro título nesta temporada da dupla, apelidada pelos torcedores de Calderashi. Os brasileiros superaram na decisão os porto-riquenhos Steven Moreno e Brianna Burgos por 3 sets a 0 (parciais de 11/5, 11/7 e 11/4) em pouco mais de 20 minutos de partida.

Já Bruna Takahashi perdeu a oportunidade de conquistar seu primeiro título Pan-Americano de simples. A paulista acabou caindo diante da porto-riquenha Adriana Díaz por 4 sets a 0 (11/7, 11/8, 15/13 e 11/4) na decisão.

Outra medalha do Brasil veio nas duplas masculinas, com Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro, que superaram na decisão os chilenos Nicolas Burgos e Gustavo Gomes.

