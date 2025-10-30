Tênis de mesa paralímpico: Thaís Severo leva ouro e prata na França
A brasileira Thais Severo brilhou no último dia do ITTF World Para Elite de Yvelines (França), torneio de nível mais alto do circuito mundial de tênis de mesa paralímpico. A atleta goiana foi campeã nas duplas mistas da classe XD10 ao lado de Lucas Carvalhal e também faturou prata nas duplas femininas da classe WD5 junto com Marliane Santos
Nas parcerias masculinas, Lucas Carvalhal subiu pela segunda vez ao pódio hoje, ao levar medalha de bronze na classe MD8, jogando em dupla com o alemão Thomas Bruechle. O Brasil encerra sua participação com sete pódios: na última terça (28), a Amarelinha já conquistara quatro medalhas nas disputas individuais: duas pratas (Sophia Kelmer e Marliane Santos) e dois bronzes (Gabriel Antunes e Aline Menezes).
A campanha de Thais e Lucas até o topo do pódio deixou pelo caminho vários adversários. A competição reuniu cinco duplas e todas competiram entre si. Os brasileiros estrearam com vitória por 3 sets a 0 contra os britânicos Jack Spivey e Megan Shackleton. Na sequência, superaram pelo mesmo placar os compatriotas Carlos Eduardo de Moraes e Marliane Santos. O terceiro triunfo, por 3 sets a 2 foi contra a parceria de Ali Ozturk e Irem Oluk, ambos da Turquia. Por fim, Thais e Lucas derrotaram a dupla do francês Nicolasp Savant-Aira com o croata Andela Vincetic, também por 3 sets a 2.
Na disputa pelo ouro das duplas femininas, Thais e Marliane foram superadas na final, por 3 sets a 1, pela parceria das mesatenistas turcas Irem Oluk e Nergiz Altintas.
Já a parceria Brasil-Alemanha ficou como bronze nas duplas masculinas, depois que Lucas Carvalhal e Thomas Bruechle perderam as semifinais, por 3 sets a 0, para os franceses Florian Merrien e Imeric Martin.