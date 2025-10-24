logo ebc
Tiago Splitter é o novo técnico do Portand Trail Blazers, time da NBA

Brasileiro substitui Billups, investigado em esquema de jogos ilegais
Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 21:10
Rio de Janeiro
Após uma temporada de títulos no basquete francês, no comando técnico do Paris Basketball, o catarinense Tiiago Splitter, de 40 anos, foi anunciado nesta quinta-feira (23) como novo treinador do Portland Trail Blazers. Ele assumirá na vaga deixada pelo técnico Chauncey Billups, um dos mais de 30 detidos hoje pelo FBI, após investigações de envolvimento em apostas ilegais.

O ex-pivô da Amarelinha e primeiro brasileiro a ser campeão como jogador da NBA – em 2014, faturou o título no San Antonio Spurs -, Splitter agora também é o primeiro técnico do país a comandar um time da principal liga de basquete norte-americano. Em junho deste ano, ele encerrou em grande estilo sua primeira experiência como treinador, ao conduzir o Paris Basketball à conquista da Copa da França e da Liga Francesa de Basquete, na temporada 2024/2025.

Nascido em Blumenau (SC), Splitter defendeu clube europeus antes de mudar para os Estados Unidos, onde atuou por sete temporadas na NBA. Em 2018, o brasileiro se aposenta com atleta e um ano depois inicia a carreira como treinador. O ex-pivô atuou como assistente técnico do Brooklyn Nets (2019–2023) e Houston Rockets (2023–24), ambos times da NBA. Em 2024, trabalhou como auxiliar técnico do croata Aleksandar Petrovic, treinador da seleção masculina de basquete, ajudando a Amarelinha a se classificar para a Olimpíada de Paris, após oito anos fora da competição. Depois do Jogos, Splitter continuou como assistene de Petrovic.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
