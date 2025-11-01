Esportes
Tiro esportivo: Alexandre Galgani é bronze em etapa da Copa do Mundo
Conquista foi na prova R5 Carabina de Ar - 10 metros
Agência Brasil
Publicado em 31/10/2025 - 21:39
Rio de Janeiro
Versão em áudio
O brasileiro Alexandre Galgani conquistou nesta sexta-feira (31) a medalha de bronze da etapa de Al Ain (Emirados Árabes Unidos) da Copa do Mundo de tiro esportivo. A conquista veio na prova R5 Carabina de Ar - 10 metros - posição deitada para a classe SH2 (atiradores que precisam de suporte para a arma).
O paulista garantiu o bronze na competição disputada nos Emirados Árabes ao somar 234,0 pontos, ficando atrás do britânico Ryan Cockbill (ouro com 255,3 pontos) e do tailandês Anuson Chaichamnan (prata com 255,2).
Também nesta sexta-feira, o gaúcho Alexandro Basso ficou na quarta colocação da prova do paratrap (tiro ao prato). Na véspera, o atleta havia conquistado sua vaga nas finais após obter a primeira colocação nas classificatórias.
Destaques EBC
Mais notícias
Política Presidenta do México pede a Lula apoio para produção de etanol
sex, 31/10/2025 - 22:04
Direitos Humanos Em atos, movimento negro pede investigação independente de ação no Rio
sex, 31/10/2025 - 21:41
Esportes Tiro esportivo: Alexandre Galgani é bronze em etapa da Copa do Mundo
sex, 31/10/2025 - 21:39
Saúde Metanol: nove estados investigam casos de intoxicação
sex, 31/10/2025 - 20:57
Economia Em alta há oito pregões, bolsa registra quinto recorde seguido
sex, 31/10/2025 - 20:56
Justiça Moraes se reúne com prefeito do Rio na segunda-feira
sex, 31/10/2025 - 20:30