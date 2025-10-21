logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão

Baianos vencem Santos em duelo direto e ficam perto de sair do Z-4
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 21/10/2025 - 06:07
São Paulo

A partida que encerrou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro embolou a luta contra a queda à Série B. Primeiro time da zona de rebaixamento (que reúne os quatro últimos colocados, o chamado "Z-4"), na 17ª posição, o Vitória superou o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, empatando em pontos com o próprio Alvinegro, que fica à frente, em 16º, por ter um triunfo a mais. Os dois somam 31 pontos.

Além de se igualar ao Santos, o Vitória diminuiu a distância para outros times que estão fora do Z-4. O Atlético-MG, com 33 pontos, passa a ser ameaçado de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, em caso de derrota para o Ceará e de triunfos do Rubro-Negro baiano e do Peixe contra Corinthians e Botafogo, respectivamente.

A arbitragem de vídeo (VAR) foi decisiva no primeiro tempo do jogo em Santos (SP). Logo no minuto inicial, o atacante Lautaro Diaz caiu na área em disputa com o zagueiro Edu. O árbitro Rafael Klein deu pênalti para o Santos, mas anulou a marcação ao rever o lance e ver que Lautaro chutou a grama e não houve toque de Edu.

Aos 34 minutos, o Vitória pediu pênalti em uma disputa pelo alto entre o atacante Renzo López e o goleiro Gabriel Brazão. O árbitro foi chamado ao VAR e entendeu que o camisa 77 do Peixe fez a falta no Rubro-Negro, assinalando a infração dentro da área. O meia Matheuzinho cobrou a penalidade e abriu o placar para o Leão.

Na etapa final, o Santos marcou presença no ataque, mas quando conseguiu finalizar, parou no goleiro Lucas Arcanjo. Na chance mais clara, aos 26 minutos, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o atacante Guilherme, livre de marcação, tentou cabecear, mas errou a bola.

O Vitória, no contra-ataque, teve como melhor oportunidade um chute de Lucas Braga na trave, aos 40 minutos, em bola rolada pelo também atacante Osvaldo, na esquerda. O gol perdido, contudo, não fez falta para o Leão, que ganhou do Santos pela primeira vez na Vila Belmiro.

Relacionadas
Brasília (DF), 05/10/2025 – Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Virada e derrota rubro-negra levam Palmeiras à ponta do Brasileirão
Brasília (DF), 03/10/2025 - Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP em 2025. Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
Edição:
Graça Adjuto
Brasileirão vitória Bahia santos
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Coluna de fumaça em Chernihiv
Internacional Bombardeio russo deixa centenas de milhares de ucranianos sem luz
ter, 21/10/2025 - 08:36
Logo da Agência Brasil
Geral Policial atira em operários e fica em prisão domiciliar
ter, 21/10/2025 - 08:20
Rio de Janeiro (RJ), 10/10/2025 – Crise política no Japão afeta nomeação de Sanae Taikichi como premiê. Foto: Sanae Takaichi/Wihipédia
Internacional Sanae Takaichi é eleita primeira mulher a liderar governo do Japão
ter, 21/10/2025 - 08:19
Higienópolis (SP), 23/04/2025 - Alunos de escola particular de SP fazem protesto no Shopping Pátio Higienópolis contra abordagem racista de segurança do local. Foto: Letycia Bond/Agência Brasil
Direitos Humanos Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo
ter, 21/10/2025 - 08:18
São Paulo (SP), 10/10/2025 – São Paulo cria protocolo para detectar metanol em bebidas. Foto: Governo de SP
Saúde Estado do Rio descarta presença de metanol em mais quatro pacientes
ter, 21/10/2025 - 08:12
Brasília (DF), 20/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de lançamento do Programa Reforma Casa Brasil, realizado no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política No Sudeste Asiático, Lula buscará mercado de 680 milhões de habitantes
ter, 21/10/2025 - 07:48
Ver mais seta para baixo