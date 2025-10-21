Triunfo do Vitória embola luta contra rebaixamento no Brasileirão
A partida que encerrou a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro embolou a luta contra a queda à Série B. Primeiro time da zona de rebaixamento (que reúne os quatro últimos colocados, o chamado "Z-4"), na 17ª posição, o Vitória superou o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, empatando em pontos com o próprio Alvinegro, que fica à frente, em 16º, por ter um triunfo a mais. Os dois somam 31 pontos.
Além de se igualar ao Santos, o Vitória diminuiu a distância para outros times que estão fora do Z-4. O Atlético-MG, com 33 pontos, passa a ser ameaçado de entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, em caso de derrota para o Ceará e de triunfos do Rubro-Negro baiano e do Peixe contra Corinthians e Botafogo, respectivamente.
A arbitragem de vídeo (VAR) foi decisiva no primeiro tempo do jogo em Santos (SP). Logo no minuto inicial, o atacante Lautaro Diaz caiu na área em disputa com o zagueiro Edu. O árbitro Rafael Klein deu pênalti para o Santos, mas anulou a marcação ao rever o lance e ver que Lautaro chutou a grama e não houve toque de Edu.
Aos 34 minutos, o Vitória pediu pênalti em uma disputa pelo alto entre o atacante Renzo López e o goleiro Gabriel Brazão. O árbitro foi chamado ao VAR e entendeu que o camisa 77 do Peixe fez a falta no Rubro-Negro, assinalando a infração dentro da área. O meia Matheuzinho cobrou a penalidade e abriu o placar para o Leão.
Na etapa final, o Santos marcou presença no ataque, mas quando conseguiu finalizar, parou no goleiro Lucas Arcanjo. Na chance mais clara, aos 26 minutos, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o atacante Guilherme, livre de marcação, tentou cabecear, mas errou a bola.
O Vitória, no contra-ataque, teve como melhor oportunidade um chute de Lucas Braga na trave, aos 40 minutos, em bola rolada pelo também atacante Osvaldo, na esquerda. O gol perdido, contudo, não fez falta para o Leão, que ganhou do Santos pela primeira vez na Vila Belmiro.