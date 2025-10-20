logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Verstappen fica perto de virada histórica na Fórmula 1 após GP dos EUA

Desde agosto piloto reduzu de 104 para 40 distância para líder Piastri
Alan Baldwin*
Publicado em 20/10/2025 - 12:55
Austin (Estados Unidos)
Max Verstappen segura troféu após vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 19/10/2025 REUTERS/Jakub Porzycki
© Reuters/Jakub Porzycki/Proibida reprodução
Reuters

Max Verstappen está fazendo história a cada corrida e pode protagonizar uma das mais notáveis reviravoltas que a Fórmula 1 já viu, de acordo com dois chefes de equipe que trabalharam de perto com o tetracampeão mundial.

O piloto holandês estava 104 pontos atrás de Oscar Piastri, da McLaren, no final de agosto e teria ridicularizado qualquer um que sugerisse seriamente que ele ainda tinha uma chance de conquistar o quinto título consecutivo.

"Eu teria dito a ele que era um idiota", disse o piloto aos repórteres no domingo (19).

Depois de três vitórias nas últimas quatro corridas, ele está agora 40 pontos atrás do australiano - ainda uma quantidade considerável - mas se tornou uma grande ameaça.

Somente em Austin, ele tirou 23 pontos de vantagem do rival.

Se Verstappen chegar ao topo, seria uma reviravolta sem precedentes, mesmo levando em conta a mudança nos sistemas de pontuação.

"Acho que ver Max pilotando é ver a história sendo feita", disse o diretor da equipe Red Bull, Laurent Mekies, aos repórteres, depois que Verstappen completou um fim de semana perfeito vencendo a corrida Sprint e o Grande Prêmio dos EUA, saindo da pole position.

"Ele nos surpreende toda vez que vai para a pista. Ele nos surpreende com o quanto ele está nos pressionando entre uma sessão e outra, com a sensibilidade que ele tem em coisas que às vezes podemos ver e outras que às vezes não podemos ver."

O diretor da Sauber, Jonathan Wheatley, que já foi chefe de equipe e diretor esportivo da Red Bull, concordou que Verstappen pode tornar o impossível possível.

"Você nunca pode descartar Max Verstappen. Que fim de semana inacreditável e dominante de Max", disse o britânico aos repórteres. "É um prazer assisti-lo."

"Max Verstappen é talvez o melhor piloto do mundo... se eu fosse da McLaren, estaria olhando pelos retrovisores."

Perguntado se ele acha que Verstappen pode tirar a desvantagem que ainda existe, Wheatley disse que é possível, desde que os pontos estejam lá.

"É provável? Normalmente não. Mas Max tende a reescrever as regras para adequá-las a si mesmo e tem feito isso durante toda a sua carreira", acrescentou.

Verstappen disse aos repórteres que a chance definitivamente existe.

"Sei que precisamos ser perfeitos até o final para ter uma chance, então é nisso que precisamos nos concentrar", disse ele.

"Está muito próximo, e apenas a atenção aos detalhes fará a diferença. Tentar fazer o melhor acerto no carro a cada fim de semana e tentar não cometer erros. Então, é isso que vamos tentar fazer."

A tarefa começará já no próximo fim de semana, no Grande Prêmio do México.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
arrascaeta, flamengo, palmeiras, brasileiro
Flamengo vence no Maracanã e empata em número de pontos com Palmeiras
Miguel Hidalgo, triatlo, mundial
Miguel Hidalgo garante vice-campeonato mundial de triatlo
seleção de vôlei sentado
Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas
Max Verstappen GP dos Estados Unidos Austin vitória Red Bull líder virada Oscar Piastri McLaren
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Colômbia 05/12/2024 Petrobras descobre reservatório de gás natural na Colômbia. Mapa mostra localização do novo poço de gás natural Foto: divulgação/Petrobras
Geral Petrobras recebe licença do Ibama para explorar Margem Equatorial
seg, 20/10/2025 - 14:17
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Saúde Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol
seg, 20/10/2025 - 14:06
Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - STF Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Julgamentos com impacto fiscal marcam agenda da semana no Supremo 
seg, 20/10/2025 - 13:16
Frio em São Paulo
Geral SP registra 11,2ºC nesta segunda; a mais baixa para outubro em 11 anos
seg, 20/10/2025 - 12:58
Posto de combustível
Economia Petrobras reduz preço da gasolina em 4,9% a partir de terça-feira
seg, 20/10/2025 - 12:55
Max Verstappen segura troféu após vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1 19/10/2025 REUTERS/Jakub Porzycki
Esportes Verstappen fica perto de virada histórica na Fórmula 1 após GP dos EUA
seg, 20/10/2025 - 12:55
Ver mais seta para baixo