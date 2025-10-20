logo ebc
Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas

Homens perdem na decisão para Egito e mulheres caem diante dos EUA
Agência Brasil
Publicado em 19/10/2025 - 22:24
Rio de Janeiro
seleção de vôlei sentado
O Brasil fechou a participação na Copa do Mundo de vôlei sentando com medalhas de prata tanto na disputa masculina como na feminina. As conquistas na competição disputada em Indiana (Estados Unidos) foram alcançadas no último sábado (18).

A última partida da equipe feminina do Brasil foi contra os Estados Unidos. O time verde-amarelo iniciou o confronto melhor e chegou a abrir uma vantagem de dois sets, mas as norte-americanas se recuperaram e conseguiram garantir a vitória final por 3 sets a 2 (parciais de 24/26, 20/25, 25/18, 25/20 e 15/12).

Já o time masculino do Brasil teve como adversário o Egito, e os africanos conseguiram triunfar pelo placar de 3 sets a 1 (25/19, 22/25, 25/15 e 25/21).

Com o resultado, o Brasil chega a sua sexta medalha na modalidade em 2025. A equipe masculina e a feminina conquistaram tanto o título do Campeonato Zonal Pan-Americano, realizado em maio em Denver (Estados Unidos), como a 1° Copa América de vôlei sentado, disputada em agosto em Curitiba, Paraná.

esportes vôlei sentado Campeonato Mundial CPB brasil seleção brasileira
