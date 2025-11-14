Ancelotti busca defesa sólida e escala Militão como lateral do Brasil

Seleção faz amistoso contra Senegal às 13h deste sábado, em Londres

Carlo Ancelotti pode ainda estar sofrendo com o português, mas o italiano está cada vez mais confortável em sua função como técnico do Brasil, enquanto se prepara para colocar em campo uma formação defensiva experimental em um amistoso com o Senegal no Emirates Stadium, do Arsenal, no sábado (15).

Há quase seis meses no cargo, o ex-técnico do Real Madrid está se adaptando a uma rotina radicalmente diferente da de seus tempos de clube, trocando sessões diárias de treinamento por um trabalho mais periódico, visando a Copa do Mundo de 2026 no Canadá, México e EUA.

A derrota por 3 a 2 para o Japão no mês passado serviu como um alerta para Ancelotti, cuja equipe, antes da reação japonesa em Tóquio, havia sofrido um gol em suas cinco primeiras partidas.

Esse colapso defensivo, quando a equipe vencia por 2 a 0 no intervalo, provocou um exame de consciência tático, e o zagueiro do Real Madrid Éder Militão será escalado como titular na lateral direita contra o Senegal, já que o técnico continua procurando por laterais confiáveis.

Defesa sólida ajuda jogadores de qualidade

"A defesa foi uma peça-chave nas últimas conquistas do Brasil [na Copa do Mundo]", disse Ancelotti, inspirando-se nos triunfos do país nas Copas de 1994 e 2002.

"[Uma] equipe com individualidade fantástica, que gostava do jogo, mas sabia como não se expor... Lembro de 1994, um time com dois meio-campistas defensivos, muito fechado na defesa e com Bebeto e Romário [na frente] para fazer a diferença."

"É isso que eu penso para a Copa do Mundo. Uma defesa sólida ajuda jogadores de qualidade a fazer a diferença."

"O Militão tem um perfil diferente dos outros laterais direitos. Vou pedir algo diferente em termos de qualidade e estilo de jogo", acrescentou.

"É uma opção que podemos usar na Copa do Mundo para dar mais solidez à equipe na defesa, mas sofremos três gols contra o Japão, avaliamos nossos erros e vamos tentar melhorar nessa área para fazer um bom jogo."

A adaptação ao futebol de seleções exigiu paciência de um técnico acostumado à interação diária com seus jogadores.

"Para mim, é uma boa experiência. Quando cheguei, era para me preparar para os dois jogos das eliminatórias da Copa do Mundo [contra Equador e Paraguai], e depois tive que fazer alguns ajustes", disse ele, com uma vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai que garantiu uma vaga na Copa.

"Não estou acostumado a trabalhar de vez em quando. Eu costumava trabalhar todos os dias, mas agora é diferente. O trabalho de observar os jogadores foi o mais difícil de se adaptar, mas estou gostando."

Ancelotti no Rio

Apesar dos desafios, Ancelotti parece animado com o novo ambiente em sua nova casa no Rio de Janeiro.

"É muito bom para mim, é um trabalho diferente e de observação, o que tem sido muito bom. Tenho a oportunidade de trabalhar em um ambiente muito bom, conhecer outro país. O Brasil é fantástico e a recepção tem sido espetacular."

A partida de sábado (15) apresenta um fato histórico curioso - o Senegal é uma das duas únicas equipes que o Brasil enfrentou e nunca venceu, ao lado da Noruega.

O retrospecto da seleção contra o país africano é de um empate em 2019 e uma derrota em 2023, o que significa que o sétimo jogo de Ancelotti no comando oferece uma chance de resolver negócios inacabados.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.