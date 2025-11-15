logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Ancelotti diz que Brasil fez um jogo muito bonito diante de Senegal

Técnico italiano destacou o ótimo momento do atacante Estêvão
Agência Brasil
Publicado em 15/11/2025 - 19:07
Rio de Janeiro
ancelotti, seleção brasileira, amistoso
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O italiano Carlo Ancelotti elogiou a atuação da seleção brasileira na vitória de 2 a 0 sobre o Senegal, em partida amistosa disputada neste sábado (15) no Emirates Stadium, em Londres. Segundo o comandante do Brasil, a equipe fez um “jogo muito bonito”.

“Foi um jogo muito bonito, com sacrifício e concentração a nível defensivo. Gostei do trabalho feito, do sacrifício, dessa ideia do jogo que queríamos fazer bem com qualidade, concentrados defensivamente, e todos os jogadores trabalharam muito bem. Muita pressão na primeira parte, controle na segunda parte, porque não precisamos da pressão muito alta como na primeira parte. A qualidade dos jogadores na frente fez a diferença”, declarou o italiano.

Na entrevista coletiva após a vitória brasileira, Carlo Ancelotti destacou o ótimo momento do atacante Estêvão. O jogador do Chelsea (Inglaterra), que marcou o primeiro gol da vitória deste sábado, marcou quatro vezes em seis jogos pela seleção brasileira: “É uma surpresa ver um jogador tão jovem com esse tipo de talento. É muito preciso e muito contundente. O Brasil com ele tem um futuro garantido”.

Na próxima terça-feira (18) a equipe de Carlo Ancelotti terá mais uma oportunidade de realizar testes para a Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a Tunísia, a partir das 16h30, no Decathlon Stadium, em Lille (França).

Relacionadas
brasil, senegal, amistoso
Brasil joga bem e derrota Senegal por 2 a 0 no amistoso em Londres
SESI-SP, Campeonato Brasileiro, vôlei sentado
Sesi-SP conquista Campeonato Brasileiro de vôlei sentado feminino
Ancelotti faz convocação para dois últimos amistosos da seleção brasileira masculina em 2025 - em 03/11
Carlo Ancelotti convoca seleção para dois últimos amistosos de 2025
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol seleção brasileira brasil Copa do Mundo Amistoso Senegal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 15/11/2025 – Txai Suruí: “nossa voz precisa ecoar nos espaços de decisão da COP30” Ativista indígena cobra demarcação de territórios e fim do petróleo. Foto: Rafael Cardoso/Agência Brasil
Meio Ambiente Txai Suruí: “nossa voz precisa ecoar nos espaços de decisão da COP30”
sab, 15/11/2025 - 19:13
ancelotti, seleção brasileira, amistoso
Esportes Ancelotti diz que Brasil fez um jogo muito bonito diante de Senegal
sab, 15/11/2025 - 19:07
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde MS faz acordo para construção do primeiro hospital inteligente do SUS
sab, 15/11/2025 - 18:23
Logo da Agência Brasil
Esportes Morre o médico Celso de Barros, ex-presidente da Unimed
sab, 15/11/2025 - 17:53
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
Educação Enem 2025: pausa nos estudos e foco na logística até a hora do exame
sab, 15/11/2025 - 16:49
Rio de Janeiro (RJ), 15/11/2025 - A quilombola Laiane Kelly da comunidade de Jatimane, Nilo Peçanha (BA) durante a Cúpula das Vozes Quilombolas pelo Clima, na Fundição Progresso, no centro do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Comunidades denunciam demora na titulação de terras quilombolas no Rio
sab, 15/11/2025 - 16:35
Ver mais seta para baixo