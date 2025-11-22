logo ebc
Após revés na semi, Brasil busca bronze no Mundial de vôlei de praia

Thâmela/Vic e Carol/Rebecam se enfrentam às 2h30 deste domingo
Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 15:05
Rio de Janeiro
Carol Solberg e Rebecca perdem semi do Mundial de Vôlei de praia feminino 2025
As duplas brasileiras Thâmela/Vic e Carol Soberg/Rebecca foram superadas nas semifinais do Campeonato Mundial de vôlei de praia e vão se enfrentar no duelo por medalha de bronze às 2h30 (horário de Brasília) de domingo (23). Primeiras a entrar em quadra na madrugada deste sábado (22) em Adelaide (Austrália), a dupla Thâmela e Vic, número 1 do mundo, foi surpeendida pelas letãs letãs Tina Graudina e Anastasija Samoilova, que cravaram 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/16.

Já pela manhã, Carol e Rebecca começaram na frente contra as norte-americanas americanas Kristen Nuss e Taryn Kloth Brasher, levando o primeiro set por 21/19. Embora tenham mantido o ritmo, na parcial seguinte as adversárias fecharam 22/24 e empataram o jogo. No set de desempate (tie-break), as brasileiras perderam por 15/6, e adiaram o sonho de brigar pelo ouro.

Esta foi a primeira na carreira que Thâmela/Vic e Carol/Rebecca chegaram às semifinais do Mundial. Por conta de lesão, as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda desistiram da competição antes de entrarem em quadra pelas quartas de final. O Mundial reuniu ao todo 96 duplas (metade em cada gênero), sete delas Amarelinhas. O Brasil segue sendo o país que mais conquistou medalhas no torneio: são 14 (quatro ouros, cinco pratas e seis bronzes).  

No domingo (23), após o confronto 100% brasileiro pelo bronze, haverá a decisão do título mundial masculino com duas duplas da Suécia: os campeões olímpicos Ähman e Hellvig terão pela frente os compatriotas Hölting Nilsson e Andersson às 3h30. Na sequência, as letãs Tina/Anastasija e as norte-americanas Nuss/Brasher duelarão pelo ouro a partir das 6h30.

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
