logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Arthur Elias convoca seleção para últimos amistosos do ano na Europa

Brasil encara Noruega em 28 de novembro e Portugal quatro dias depois
Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 17:25
Rio de Janeiro
Arthur Elias - convocação - 13/11/2025
© Staff Images/CBF/Direitos Reservados

A seleção brasileira feminina de futebol foi convocada nesta quinta-feira (13) para os dois últimos amistosos do ano: contra a Noruega em 28 de novembro e contra Portugal em 2 de dezembro, ambos na Europa. O técnico Arthur Elias elencou 24 jogadoras para os jogos que servem de preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. Entre as novidades em relação à última convocação, estão os retornos das atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho, das meias Brena e Yayá, da zaqueira Fê Palermo e das goleiras Thaís e Lelê.

“São dois adversários fortes, que a gente ainda não jogou, desde que eu assumi a seleção. É uma oportunidade de enfrentar duas seleções europeias, nem sempre a gente tem calendário para isso", pontuou o treinador durante o anúncio das convocadas na sede da CBF no Rio de Janeiro.

Em outubro, a Amarelinha somou duas vitórias importantes em amistosos fora de casa, o primeiro contra a Inglaterra (2 a 1) e depois contra a Itália. No confronto contra as italianas, Laís Estevam (Palmeiras) machucou o joelho e segue em recuperação. Outras duas ausências na atual convocação são as jogadoras Kerolin (Manchester City) e Gio Garbelini (Atlético de Madrid), ambas também por lesões.

Desde que conquistou a Copa América, a seleção feminina já soma oito jogos sem perder. Arthur Elias avalia como positivo o retrospecto da equipe.

“Desde que assumi [setembro de 2023] foram 20 adversários diferentes, a seleção venceu as 20 equipes que enfrentou, com desvantagem apenas contra a seleção americana. São dois confrontos importantes para estender esse leque até 2027, ano de Copa do Mundo feminina, com adversários que foram muito bem na última Data Fifa. Portugal venceu os Estados Unidos e a Noruega venceu o Japão. É mais uma oportunidade de evoluir a seleção e encerrar bem esse ano”, concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Amistosos

Brasil x Noruega - 28/11 (uma sexta), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea (Espanha);

Brasil x Portugal -  02/12 (terça), Às 16h45, no Estádio Municipal de Aveiro (Portugal).

Relacionadas
Manchester, 25/10/2025 - Lance de jogo entre Brasil e Inglaterra válido pelo amistoso de futebol feminino. Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Com uma a menos, seleção feminina vence amistoso contra Inglaterra
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 – Brasil mantém hegemonia contra a Itália com vitória por 1 a 0 Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Brasil mantém hegemonia contra a Itália com vitória por 1 a 0
02-08-2025 - Brasil vs Colombia - Copa América Feminino
Em final emocionante, Brasil bate Colômbia e é campeão da Copa América
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Feminina Arthur Elias Brena Gabi Zanotti Noruega Portugal Lelê Gabi Portilho Yayá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP) 13/11/2025 - Governador Tarcísio de Freitas participa do leilão de sistema de travessias hídricas na B3. Foto Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Consórcio Acquavias vence leilão de balsas em São Paulo
qui, 13/11/2025 - 19:08
Brasília - 13/10/2025 -Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o ex-presidente do Instituto Alessandro Antonio Stefanutto. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Geral PF diz que ex-presidente do INSS recebia R$ 250 mil mensais de propina
qui, 13/11/2025 - 19:02
Belém (PA), 13/11/2025 - Vice-presidente da Colômbia, Francia Márquez, a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, participam do painel Racismo Ambielntal e Mudanças Climáticas, na Zona Azul da COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Vice-presidente da Colômbia acusa ONU de racismo no debate ambiental
qui, 13/11/2025 - 18:31
Brasília (DF), 10/10/2025 – Aplicativo MEC Enem apresenta questões e simulados do exame Ferramenta lançada pelo MEC visa apoiar estudantes na preparação para o Enem, com simulados de questões alternativas, correção automatizada de redação, materiais de reforço e assistente virtual Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Educação Participantes do Enem podem estudar por aplicativo do MEC
qui, 13/11/2025 - 18:29
marta, seleção feminina, futebol
Esportes Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa
qui, 13/11/2025 - 18:28
Brasília 13/11/2025 - Secretário Nacional de Assuntos Legislativos do MJSP, Marivaldo Pereira, durante entrevista para Agência Brasil. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Política Governo mantém críticas após 4ª versão do PL Antifacção de Derrite
qui, 13/11/2025 - 18:05
Ver mais seta para baixo