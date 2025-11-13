logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa

Brasil encara Noruega em 28 de novembro e Portugal quatro dias depois
Agência Brasil
Publicado em 13/11/2025 - 17:25
Rio de Janeiro
Arthur Elias - convocação - 13/11/2025
© Staff Images/CBF/Direitos Reservados

A seleção brasileira feminina de futebol foi convocada nesta quinta-feira (13) para os dois últimos amistosos do ano: contra a Noruega em 28 de novembro e contra Portugal em 2 de dezembro, ambos na Europa. O técnico Arthur Elias elencou 24 jogadoras para os jogos que servem de preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil. Entre as novidades em relação à última convocação, estão os retornos das atacantes Gabi Zanotti e Gabi Portilho, das meias Brena e Yayá, da zaqueira Fê Palermo e das goleiras Thaís e Lelê.

“São dois adversários fortes, que a gente ainda não jogou, desde que eu assumi a seleção. É uma oportunidade de enfrentar duas seleções europeias, nem sempre a gente tem calendário para isso", pontuou o treinador durante o anúncio das convocadas na sede da CBF no Rio de Janeiro.

Em outubro, a Amarelinha somou duas vitórias importantes em amistosos fora de casa, o primeiro contra a Inglaterra (2 a 1) e depois contra a Itália. No confronto contra as italianas, Laís Estevam (Palmeiras) machucou o joelho e segue em recuperação. Outras duas ausências na atual convocação são as jogadoras Kerolin (Manchester City) e Gio Garbelini (Atlético de Madrid), ambas também por lesões.

Desde que conquistou a Copa América, a seleção feminina já soma oito jogos sem perder. Arthur Elias avalia como positivo o retrospecto da equipe.

“Desde que assumi [setembro de 2023] foram 20 adversários diferentes, a seleção venceu as 20 equipes que enfrentou, com desvantagem apenas contra a seleção americana. São dois confrontos importantes para estender esse leque até 2027, ano de Copa do Mundo feminina, com adversários que foram muito bem na última Data Fifa. Portugal venceu os Estados Unidos e a Noruega venceu o Japão. É mais uma oportunidade de evoluir a seleção e encerrar bem esse ano”, concluiu.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Amistosos

Brasil x Noruega - 28/11 (uma sexta), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Municipal de La Linea (Espanha);

Brasil x Portugal -  02/12 (terça), Às 16h45, no Estádio Municipal de Aveiro (Portugal).

Relacionadas
Manchester, 25/10/2025 - Lance de jogo entre Brasil e Inglaterra válido pelo amistoso de futebol feminino. Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Com uma a menos, seleção feminina vence amistoso contra Inglaterra
Rio de Janeiro (RJ), 28/10/2025 – Brasil mantém hegemonia contra a Itália com vitória por 1 a 0 Foto: Lívia Villas Boas/CBF
Brasil mantém hegemonia contra a Itália com vitória por 1 a 0
02-08-2025 - Brasil vs Colombia - Copa América Feminino
Em final emocionante, Brasil bate Colômbia e é campeão da Copa América
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Feminina Arthur Elias Brena Gabi Zanotti Noruega Portugal Lelê Gabi Portilho Yayá
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Justiça STF diz que intervalo de recreio integra jornada de professores
qui, 13/11/2025 - 17:43
Arthur Elias - convocação - 13/11/2025
Esportes Arthur Elias convocação seleção para últimos amistoso do ano na Europa
qui, 13/11/2025 - 17:25
Belém (PA), 13/11/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha e a Diretora-Executiva da COP30, Ana Toni, participam de entrevista coletiva na COP30. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Meio Ambiente Brasil recebe doação de US$ 300 milhões para plano de saúde climática
qui, 13/11/2025 - 17:05
Rio de Janeiro (RJ), 09/11/2025 – Candidatos chegam para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), na Universidade Santa Úrsula, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Inep libera gabarito do primeiro dia do Enem 2025
qui, 13/11/2025 - 16:20
Lajeado (RS), 19/05/2024 – CHUVAS RS- PONTE FLUTUANTE - A ponte que atravessava o Rio Forqueta, afluente do Rio Taquari, levando as pessoas de Lajeado até Arroio de Meio desabou com a cheia do rio, deviado às últimas fortes chuvas. Centenas de pessoas estão passando diariamente por uma passarela flutuante que liga as cidades. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Política Após operação da PF, ex-prefeito de Lajeado deixa o governo estadual
qui, 13/11/2025 - 16:12
Greve de caminhoneiros provoca fila para abastecimento de combustível em posto de gasolina no Rio de Janeiro.
Justiça Justiça proíbe posto de exigir que mulher trabalhe de legging
qui, 13/11/2025 - 16:07
Ver mais seta para baixo