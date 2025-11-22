logo ebc
Atlético-MG busca título inédito na Copa Sul-Americana

Decisão com o Lanús será disputada a partir das 17h deste sábado
Agência Brasil
Publicado em 22/11/2025 - 07:16
Rio de Janeiro
© Pedro Souza/Atlético/Direitos Reservados

O Atlético-MG enfrenta o Lanús (Argentina) para buscar o inédito título da Copa Sul-Americana. O confronto entre o Galo e a equipe argentina será realizado a partir das 17h (horário de Brasília) deste sábado (22) no estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai).

Esta é a primeira vez que o Atlético-MG disputa a final da Sul-Americana. Já o Lanús busca o bicampeonato da competição, após levantar o troféu no ano de 2013.

O Galo chega à decisão após um ano difícil, no qual vem realizando uma campanha de altos e baixos no Campeonato Brasileiro (no qual ocupa a 11ª posição com 44 pontos colocados). Segundo o técnico argentino Jorge Sampaoli, o título da Sul-Americana pode ser um motivo de alegria para a torcida: “Seria uma alegria [conquistar a Sul-Americana] após um ano que não foi o melhor. E com certeza esse ano poderia finalizar com muita alegria”.

Na opinião de Sampaoli, o Atlético-MG não deve esperar facilidades diante do Lanús, um adversário que mostrou força ao deixar pelo caminho o Fluminense (nas quartas de final): “Fizeram uma Sul-Americana muito estável, venceram com autoridade”.

Esta é a terceira oportunidade na qual o Galo e a equipe argentina disputam uma final. A primeira decisão entre as equipes foi disputada em 1997, quando o time mineiro aplicou um 4 a 1 para ficar com o título da Copa Conmebol. Já em 2014 o Atlético-MG foi melhor para ficar com o troféu da Recopa Sul-Americana.

O Galo chega à decisão com uma certeza e uma dúvida. A certeza é o desfalque de Patrick, que não joga por causa de uma lesão muscular na coxa direita. Já a dúvida é a presença ou não de Alan Franco, com problemas musculares. Assim, Jorge Sampaoli deve armar a equipe com: Everson; Saravia, Vitor Hugo e Alonso; Guilherme Arana, Fausto Vera (Alan Franco), Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard; Hulk e Dudu.

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa Sul-Americana Atlético-MG Lanús Galo final Decisão
