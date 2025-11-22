logo ebc
Barça goleia Athletic Bilbao no aguardado retorno ao estádio Camp Nou

Partida também teve volta do brasileiro Raphinha após 2 meses fora
Fernando Kallas*
Publicado em 22/11/2025 - 17:59
Barcelona (Espanhol)
Ferran Torres celebra gol do Barcelona com Lamine Yamal 22/11/2025 REUTERS/Albert Gea
© REUTERS/Albert Gea/Proibida reprodução
Reuters

Ferran Torres marcou dois gols e o Barcelona celebrou seu tão esperado retorno ao estádio Camp Nou com uma vitória enfática de 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao neste sábado (22).

O Barça subiu para o topo da classificação da LaLiga com 31 pontos, empatado com o Real Madrid, que enfrenta o Elche no domingo (23).

Essa foi a primeira partida do Barcelona no Camp Nou em 909 dias, quando o estádio parcialmente reformado recebeu os torcedores de volta após dois anos e meio de reforma.

Atualmente, o estádio está operando com uma capacidade reduzida de 45.401 pessoas, significativamente menor do que os 105.000 assentos previstos após a conclusão do projeto.

A torcida assistiu a uma exibição dominante do time da casa em uma emocionante volta ao lar, criando uma atmosfera animada que terminou com fogos de artifício após o apito final.

Robert Lewandowski abriu o placar logo no início, aproveitando um erro da defesa do Athletic aos quatro minutos. Fermin López marcou o outro do Barcelona no jogo.

"Voltar ao Camp Nou é um dia especial", disse Lewandowski ao DAZN.

"Estamos muito felizes e satisfeitos. Por voltarmos com uma vitória. Jogamos muito bem. Dois gols em cada tempo... Para ser honesto, é diferente quando jogamos aqui. Ganhamos confiança."

