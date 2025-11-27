logo ebc
Bareiro marca, Fortaleza vence Bragantino e respira no Brasileirão

Leão do Pici prolonga série invicta e fica a um ponto de sair do Z4
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 26/11/2025 - 21:28
São Paulo
O Fortaleza está mais vivo do que nunca na briga para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (26), o Leão do Pici venceu o Bragantino por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP), pela 36ª rodada da competição.

O Tricolor foi a 37 pontos, dois a menos que o Vitória, 16º colocado e primeiro clube fora das quatro últimas posições, o chamado Z4, que define quem cairá para a Série B do Brasileirão em 2026. O time comandado pelo argentino Martin Palermo chegou a sete jogos de invencibilidade, com três triunfos e quatro empates na sequência.

Os cearenses ainda têm um jogo atrasado para fazer, contra o Atlético-MG, no próximo domingo (30) às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza. Dependendo dos resultados dos concorrentes, uma nova vitória poderá tirar o Leão do Pici da zona de rebaixamento pela primeira vez desde a 10ª rodada.

O Massa Bruta estacionou nos 45 pontos, provisoriamente na 10ª posição, mas podendo ser ultrapassado por Corinthians, Atlético-MG e Vasco na continuação desta rodada. Apesar disso, o time do interior paulista ainda sonha com lugar na Libertadores. Para isso, torce para que Cruzeiro (3º colocado) ou Fluminense (7º) vençam a Copa do Brasil, o que abriria uma oitava vaga ao torneio continental.

Depois de um primeiro tempo de alguma superioridade do Bragantino, foi o Fortaleza quem balançou as redes na etapa final. Aos 30 minutos, o atacante Breno Lopes cruzou rasteiro pela esquerda, o volante Tomás Pochettino, dentro da área, ajeitou e o meia Lucas Crispim chutou. A bola desviou em Adam Bareiro e saiu do alcance do goleiro Cleiton. Foi o quinto gol do centroavante paraguaio nos últimos cinco jogos.

Edição:
Fábio Lisboa
