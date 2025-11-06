Bortoleto mantém a calma antes da primeira corrida de F1 em São Paulo

Piloto de 21 anos será o 1º do país a competir em casa desde Massa

Gabriel Bortoleto está mantendo as expectativas sob controle enquanto se prepara para sua primeira corrida de Fórmula 1 no Brasil, em uma pista onde ele só correu uma vez, em um evento de stock car.

O novato da Sauber, de 21 anos, que será o primeiro brasileiro a iniciar um grande prêmio no circuito de Interlagos, em São Paulo, desde Felipe Massa, em 2017, disse que tentará tratar o GP como qualquer outra corrida.

"É um final de semana em Interlagos, eu não vou mentir, obviamente que tem mais expectativa, mais ansiedade de todas as partes. Mas no final das contas, é uma corrida que vale a mesma quantidade de pontos", disse Bortoleto aos repórteres. "Eu quero levar da mesma maneira e fazer o meu melhor."

"A expectativa sempre vai estar lá, mas não vai mudar o resultado final. Então, o negócio é a gente dar o nosso melhor e preparar o final de semana da melhor maneira que der e fazer o nosso trabalho na pista", acrescentou.

O brasileiro, que venceu o campeonato de Fórmula 2 no ano passado depois de conquistar o título da Fórmula 3 na temporada anterior, passou grande parte de sua carreira na Europa e admitiu uma experiência limitada na pista de São Paulo.

"É uma pista nova, digamos assim, para mim", disse o piloto, cuja corrida anterior em Interlagos foi em um evento de stock car em 2022.

Ele deixou o Brasil rumo ao kart europeu aos 11 anos de idade, com ele e sua família acreditando que a mudança poderia ser o melhor e mais rápido caminho para a Fórmula 1.

"Faz alguns anos já que essa corrida aconteceu... Foi uma corrida bem legal, acho que a gente se divertiu e deu para entender um pouquinho da pista. Mas faz muito tempo já, eu acho que não tem como levar muito em base", afirmou.

Ciente do clima inconstante de Interlagos, Bortoleto disse que o ideal seria que chovesse durante os treinos para testar as condições antes do treino classificatório.

"No final das contas, não é o que eu quero que vai acontecer... O que acontecer, aconteceu. Então é igual para todo mundo e vamos para cima", disse.

Bortoleto, 19º no campeonato de pilotos com 19 pontos, vem de um 10º lugar no Grande Prêmio do México e recebeu elogios de veteranos, incluindo de seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

"Gabi é um dos novatos mais promissores que já vi em muito, muito tempo", disse o alemão de 38 anos aos repórteres nesta quinta-feira. "Ele é de altíssima qualidade, aprende extremamente rápido, é extremamente rápido."

