Esportes
Brasil bate Canadá nos pênaltis e está na semi da Copa Sub-17
Equipe aguarda vencedor da Coreia do Norte e do Japão
Juliano Justo - Repórter EBC
Publicado em 01/11/2025 - 15:22
São Paulo
Neste sábado, depois de ficar no 0 X 0 com o Canadá no tempo regulamentar, o Brasil eliminou o rival nas penalidades por 5 a 4 nas quartas de final da Copa do Mundo feminina sub-17, em Rabat, no Marrocos.
A Seleção chegou às semifinais da competição pela primeira vez na história.
Com a vitória, o Brasil aguarda o classificado de Coreia do Norte e Japão, confronto previsto para às 16h (de Brasília) deste sábado.
