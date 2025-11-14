logo ebc
Brasil bate Paraguai nos pênaltis e vai às oitavas do Mundial Sub-17

Próximo adversário da seleção masculina será a França, na terça (18)
Publicado em 14/11/2025 - 18:40
Rio de Janeiro
© Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados
Reuters

A seleção brasileira masculina arrancou a classificação às oitavas de final do Mundial Sub 17 masculino na cobrança de pênaltis, por 5 a 4, em noite inspirada do goleiro João Pedro (Santos), que fez três defesas. Além dele, os jogadores Tiago, Zé Lucas, Kayke, Pietro e Luis Pacheco balançaram a rede nesta sexta-feira (14), no complexo esportivo Aspire Zone, em Doha (Catar.)

O próximo adversário da Amarelinha será a França, que se classificou com vitória sobre a Colômbia (2 a 0). O jogo será na terça-feira (18), em horário ainda a ser definidos pelos organizadores. Todos os confrontos das oitavas ocorrerão no mesmo dia.

Mal começou o primeiro tempo e aos sete minutos o Brasil teve o zagueiro Vitão expulso de campo. Ao tentar se livrar da marcação, ele acertou com o cotovelo no adversário. Com o desfalque, o técnico brasileiro Dudu Patetuci mudou o esquema de jogo e fez a primeira substituição: trocou o atacante Dell pelo zagueiro Lucas Ramon. A alteração deu certo e a seleção enfileirou chances de abrir o placar com Kayke  e Tiaguinho, mas o goleiro paraguaio Matias Fernandez fez belas defesas.

Após o intervalo, foi o Paraguai que quase saiu na frente aos 12 minutos com Aranda, que mandou um torpedo no travessão. Três minutos depois, Ruan Pablo chutou no fundo da rede, mas não valeu: ele estava impedido e o gol foi anulado. Os paraguaios seguiram pressionando, e por pouco não selam a vitória aos 47 minutos com um chute certeiro de Buhring, mas o goleiro João Pedro fez ótima defesa.

Cobrança de pênaltis

O Paraguai saiu na frente nas penalidades, com Ledesma balançando a rede. Aí veio o susto do lado brasileiro: Luis Eduardo desperdiçou a cobrança isolando a bola. A partir da daí, Villalba e Freyres marcaram para o Paraguai e Tiaguinho e Zé Lucas para o Brasil. A Amarelinha chegou ao empate na quarta penalidade: Campss cobrou do lado esquerdo e o goleiro João Pedro defendeu. Na sequência Kayke acertou.

O placar seguia em 3 a 3. Os paraguaios marcaram mais um com Mauro Coronel e ampliaram. Para desespero brasileiro, Arthur Ryan chutou por cima do gol. Na cobrança seguinte, Cristaldo podia selar a vitória do Paraguai, mas cobrou do lado esquerdo e mais uma vez João Pedro estava lá para salvar o gol brasileiro. Em seguida, Luís Pacheco acertou o pé, marcando o quinto gol da Amarelinha. Os paraguaios ainda tinham chance de igualar, mas Buhring chutou do lado esquerdo e pela terceira e última vez vez João Pedro defendeu e selou a classificação por 5 a 4.

