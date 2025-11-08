logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil cai nos pênaltis para o México e fecha em 4º no Mundial Sub-17

Mexicanas fazem 3 a 1 após brasileiras desperdiçarem três cobranças
Igor Carneiro - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/11/2025 - 16:10
Rio de Janeiro
Marrocos - 08/11/2025 - Brasil cai nos pênaltis para o México e fecha em 4º no Mundial Sub-17. Foto: Fabio Souza/CBF
© Fabio Souza/CBF

Por muito pouco a seleção brasileira de futebol feminino sub-17 não terminou o Mundial da categoria no pódio. Neste sábado (8), na disputa do terceiro lugar, a equipe vencia o México até os acréscimos, quando Evelin marcou contra e levou a decisão da colocação final para os pênaltis. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, as mexicanas fizeram 3 a 1 nas cobranças das penalidades e ficaram com o terceiro posto.

A quarta colocação é o melhor resultado do Brasil na história da competição. A final acontece neste sábado, entre Holanda e Coreia do Norte. O Mundial é disputado no Marrocos.

Após um primeiro tempo equilibrado, o Brasil abriu o placar na reta final da partida. Aos 33 da segunda etapa, Maria fez boa jogada pela esquerda, foi até a linha de fundo e tocou para o meio. Kaylane completou de primeira para o fundo das redes.

A arbitragem sinalizou oito minutos de acréscimos e o México se beneficiou do tempo prolongado e de uma infelicidade brasileira para empatar. Aos 50, após falta cobrada na área, Evelin desviou de cabeça e acabou pegando a goleira Ana Morganti no contra pé, marcando contra. A atacante, autora do gol, ficou visivelmente abalada, chegando a chorar.

Nas cobranças de pênaltis, o Brasil começou bem, marcando com Gaby e vendo Ana Morganti defender a primeira cobrança adversária. No entanto, na sequência, os papéis se inverteram, com a seleção brasileira desperdiçando três cobranças, com Dulce Maria, Kaylane e Dany, enquanto o México converteu as três seguintes, encerrando a disputa em 3 a 1.

Relacionadas
Arábia Saudita - 08/11/2025Tennis - WTA Finals - Riyadh - King Saud University Indoor Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 8, 2025 Belgium's Elise Mertens and Russia's Veronika Kudermetova pose with the trophy after winning the doubles final match alongside runners up Brazil's Luisa Stefani and Hungary's Timea Babos REUTERS/Hamad I Mohammed
Stefani e Babos perdem na decisão e ficam com o vice no WTA Finals
Sesc promove circuito de esportes em SP com atletas consagrados
Charles Eduardo Santos, Halterofilismo, Parapan de Jovens
Parapan de jovens: Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde
Edição:
Aline Leal
Futebol Mundial Feminino
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Fernando de Noronha
Meio Ambiente Usina solar garantirá descarbonização da energia em Noronha até 2027
sab, 08/11/2025 - 16:44
Vinicius de Moraes
Cultura Rádio Nacional: Roda de Samba traz Vinicius de Moraes em vários papeis
sab, 08/11/2025 - 16:38
Marrocos - 08/11/2025 - Brasil cai nos pênaltis para o México e fecha em 4º no Mundial Sub-17. Foto: Fabio Souza/CBF
Esportes Brasil cai nos pênaltis para o México e fecha em 4º no Mundial Sub-17
sab, 08/11/2025 - 16:10
Paraná 08/11/2025 - Ciclone extratropical causa destruição no Paraná; 60 mil casas estão sem energia. Foto: Ari Dias/AEN
Geral Tornados são fenômenos rápidos, mas difíceis de prever
sab, 08/11/2025 - 15:39
PORTO ALEGRE, RS, BRASIL, 05.05.2024 - Chuvas no Rio Grande do Sul - Fotos gerais enchente em Porto Alegre. Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini
Meio Ambiente Projeto mapeia locais com vulnerabilidade climática e sugere soluções
sab, 08/11/2025 - 15:36
Logo da Agência Brasil
Geral Ciclone causa danos em dez municípios gaúchos e 200 mil ficam sem luz
sab, 08/11/2025 - 15:30
Ver mais seta para baixo