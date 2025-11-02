Esportes
Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações
Na casa do rival, seleção faz 31 a 23 e levanta taça
Agência Brasil
Publicado em 02/11/2025 - 10:58
Brasília
O Brasil é campeão do Torneio Quatro Nações de Handebol masculino. Jogando em Buenos Aires, nesse sábado (1º), a equipe verde e amarela fez 31 a 23 nos donos da casa, a Argentina. O torneio amistoso foi preparatório para o Campeonato Sul-Centro-Americano, em janeiro de 2026.
O time do técnico Marcus Tatá fechou o torneio com 100% de aproveitamento (quatro vitórias em quatro jogos).
Antes da decisão, o Brasil havia vencido México (46 a 19), Argentina (30 a 29) e Chile (38 a 28).
