Brasil derrota Argentina e é campeão do Torneio Quatro Nações

Na casa do rival, seleção faz 31 a 23 e levanta taça
Agência Brasil
Publicado em 02/11/2025 - 10:58
Brasília
Buenos Aires, 02/11/2025 - Time de Handebol do Brasil é campeão do Torneio Quatro Nações. Foto: CBH/Divulgação
© CBH/Divulgação

O Brasil é campeão do Torneio Quatro Nações de Handebol masculino. Jogando em Buenos Aires, nesse sábado (1º), a equipe verde e amarela fez 31 a 23 nos donos da casa, a Argentina. O torneio amistoso foi preparatório para o Campeonato Sul-Centro-Americano, em janeiro de 2026.

O time do técnico Marcus Tatá fechou o torneio com 100% de aproveitamento (quatro vitórias em quatro jogos).

Antes da decisão, o Brasil havia vencido México (46 a 19), Argentina (30 a 29) e Chile (38 a 28).

 

Edição:
Kleber Sampaio
brasil Argentina handebol
