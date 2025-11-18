logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17

Goleiro João Pedro voltou a brilhar ao defender duas cobranças
Agência Brasil
Publicado em 18/11/2025 - 16:55
Rio de Janeiro
Seleção brasileira derrota França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial Sub-17 masculino, em 18/11/2025
© Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados

O Brasil avançou às quartas de final do Mundial de futebol masculino Sub-17 ao derrotar a França nos pênaltis por 4 a 3, após arrancar o empate em 1 a 1 aos 44 minutos do segundo tempo regulamentar, no Estádio Ibrahim Khalfan em Doha (Catar). Pela segunda vez consecutiva, o goleiro João Pedro (Santos) foi decisivo para a classificação ao defender duas cobranças – na partida anterior contra o Paraguai ele já salvara três penalidades. 

A seleção comandada pelo técnico Dudu Patetuci volta campo na próxima sexta (21) contra Marrocos, que eliminou Mali por 3 a 2. O horário da partida ainda será definido pelos organizadores. O Brasil busca o pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.

O jogo começou equilibrado, com a seleção pressionando na saída de bola da França. A primeira finalização da Amarelinha foi aos 10 minutos: Ruan Pablo chutou de fora da área, mas a defesa desviou. Aos 22 minutos, o camisa 7 teve outra oportunidade em cobrança de falta na área pelo lado direito. A bola quicou e só não entrou porque o goleiro Jourdren espalmou no reflexo.

Os franceses ameaçavam nos contra-ataques, principalmente com Camara. Na segunda investida aos 28 minutos, ele invadiu a área e o goleiro  João Pedro se jogou na bola e o árbitro anotou pênalti. A decisão foi mantida após revisão do VAR. Bartola cobrou e João Pedro evitou o gol, mas Himbert aproveitou o rebote e abriu o placar para os franceses. O Brasil quase arrancou o empate nos acréscimos, após jogada individual de Ruan Pablo: ele se livrou da marcação dentro da área chutou forte, mas a bola desviou na zaga e foi para fora.

Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30 

Após o intervalo, logo aos cinco minutos, a seleção quase iguala o placar, após cobrança de falta de Ruan Pablo. . Ao espalmar a bola, o goleiro Jourdren deu rebote e Luís Eduardo quase marcou de carrinho. Cinco minutos depois, Moungueque disparou com a bola e ficou cara a cara com Joao Pedro, que foi na bola e salvou o gol do Brasil. A seleção seguiu pressionado pelo empate. Aos 35 minutos Diarrassouba derrubou Pietro na área e o árbitro anotou pênalti. Na cobrança, Ruan Pablo desperdiçou ao acertar a trave.  Na luta contra o tempo, a seleção manteve o foco, e coube a Pietro acertar um golaço, empatando aos 44 minutos.

Cobrança de pênaltis

O francês Camara foi o primeiro a cobrar e João Pedro defendeu. Na sequência, Dell marcou para o Brasil, assim como Luís Pacheco e Gabriel Mec. Do lado francês, Mounguegque, Nassoko e Ameline também aproveitaram e converteram as penalidades. Na quarta cobrança, Pietro bateu mal e Joudren defendeu. O placar estava em 3 a 3, quando Leccese cobrou do lado esquerdo e Joâo Pedro  de outra bela defesa. Na sequência, o camisa 7 Pablo Juan chutou no fundo da rede e selou a classificação da Amarelinha às quartas de final.

Relacionadas
Brasil vence Paraguai nos pênaltis e avança às oitavas do Mundial de futebol sub 17 masculino - em 14/11/2025
Brasil bate Paraguai nos pênaltis e vai às oitavas do Mundial Sub-17
Duda e Ana Patrícia - Mundial de vôlei de praia 2025
Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Tennis - ATP Finals - Turin - Palasport Olimpico, Turin, Italy - November 16, 2025 Spain's Carlos Alcaraz during the final against Italy's Jannik Sinner REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Copa Davis: Alcaraz desiste por lesão e diz estar com coração partido
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
seleção brasileira masculina Mundial Sub-17 Futebol Dudu Patetuci quartas de final Marrocos pentacampeonato
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Geraldo do Araguaia (PA) - 18/11/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a visita à Ponte Xambioá e o corte da fita de inauguração. Ponte Xambioá, BR-153/TO, Km 1,7 – São Geraldo do Araguaia (PA). Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula defende o estado do Pará após declaração de chanceler alemão
ter, 18/11/2025 - 17:07
Brasília (DF), 16/11/2025 - Candidatos comparecem a local de prova para realização do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Enem 2025: Inep anula três questões por suspeita de vazamento
ter, 18/11/2025 - 16:59
Fachada do Palácio do Planalto
Geral Governo sanciona proibição do uso de linguagem neutra em órgão público
ter, 18/11/2025 - 16:57
Seleção brasileira derrota França nos pênaltis e avança às quartas de final do Mundial Sub-17 masculino, em 18/11/2025
Esportes Brasil despacha França nos pênaltis e vai às quartas do Mundial Sub-17
ter, 18/11/2025 - 16:55
Brasilia 18/11/2025 Julgamento da Ação Penal 2696 - Núcleo 3 Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Por unanimidade, STF condena mais nove réus pela trama golpista
ter, 18/11/2025 - 16:43
Brasília - 14/10/2025 - Secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, debate PEC da Segurança Pública na Câmara Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Derrite apresenta 5ª versão do PL Antifacção após críticas do governo
ter, 18/11/2025 - 16:34
Ver mais seta para baixo